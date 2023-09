Sostenibilità, innovazione e sport: torna il Salone Nautico di Puglia

Con il patrocinio di Confindustra Nautica e della Lega Navale Italiana, torna anche quest'anno l'immancabile appuntamento con il Salone Nautico di Puglia SNIM, uno degli eventi di settore più celebri e importanti. L'evento si terrà a partire dall'11 ottobre e durerà cinque giorni, fino al 15 ottobre. La diciannovesima edizione della fiera si terrà al Porto Turistico di Marina di Brindisi: 20mila metri quadrati di area espositiva, sia a terra, sia in acqua, accoglieranno circa 250 imbarcazioni e 90 cantieri, con i visitatori che potranno testare e conoscere le ultimissime novità del settore nautico grazie alla presenza dei tanti espositori ed esperti. Anche in questa edizione, quindi, il Salone Nautico di Puglia punta a confermarsi uno spazio per fare rete di impresa e proporsi come vetrina nazionale e internazionale agli investimenti del settore nautico.

La crescita del Salone Nautico di Puglia

Nato nel 2004, il Salone Nautico di Puglia si è subito caratterizzato come una delle manifestazioni di settore più importanti a livello internazionale. Come dimostrato dalla costante e progressiva crescita in numero di espositori e visitatori, lo SNIM continua ad attrarre addetti a lavori, curiosi e interessati provenienti da tutta Italia e non solo. Il Porto turistico di Marina di Brindisi, luogo in cui si terrà la manifestazione, è la location ideale per ospitare l'evento grazie anche alla sua vicinanza con l'aeroporto di Brindisi - Casale. Anche questa edizione porterà in scena le maggiori novità del settore nautico, con un occhio di riguardo alla cantieristica, ma anche alle competizioni sportive e al turismo nautico. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Ferretti Yachts e a Italian Yacht Store (brand partner di questa edizione) tra i modelli in esposizione sarà possibile ammirare le ultimissime produzioni Ferretti, Pershing, Itama e Custom Line e tutte le più recenti novità di imbarcazioni a vela o a motore.

Il vero protagonista: il mare

Il presidente dello SNIM - Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo - ha presentato la diciannovesima edizione della manifestazione spiegando quali saranno le sue caratteristiche principali: "Vogliamo rendere il mare protagonista, valorizzando il settore della blue economy per far crescere e sviluppare il Sistema Paese". Sostenibilità cantieristica, innovazione e green saranno i punti focali del Salone Nautico di Puglia: tra i temi principali di quest’anno ci saranno la nautica da diporto, il mondo della vela, la portualità turistica e gli sport del mare tra cui la pesca d'altura, settore che coinvolge da sempre numerosissimi appassionati. "Abbiamo lavorato molto per organizzare una vetrina di riferimento per la nautica e per la blue economy e per valorizzare al meglio il brand Regione Puglia, che deve diventare protagonista e punto di riferimento a livello nazionale e internazionale" prosegue il presidente dello SNIM.

Tra le novità del 2023 verrà quindi dedicato grande risalto alla promozione verso la transizione ecologica delle motorizzazioni delle imbarcazioni: l'obiettivo è quello di salvaguardare l'equilibrio dell'ecosistema marino. Il Salone Nautico di Puglia ha infatti previsto uno spazio dedicato al segmento E-Vision, la nautica del futuro, che permette agli espositori di mettere in mostra natanti e motori marini totalmente green, 100% elettrici, ma anche i sistemi ibridi diesel-elettrico e le Fuel Cell, celle combustibili a idrogeno e metanolo.

Conferenze, workshop ed eventi dedicati: un'edizione ricca di appuntamenti

Tantissimi gli appuntamenti organizzati dal Salone Nautico di Puglia: una cinque giorni ricca di eventi, workshop e meeting per andare incontro ai gusti di tutti gli appassionati, i visitatori e gli addetti del settore. Lo SNIM ospiterà infatti conferenze e laboratori, seminari e tavole rotonde, che puntano a favorire dibattiti e approfondimenti sul tema della blue economy, delle careers e del ruolo centrale che il settore marittimo deve avere all'interno del nostro Paese: "Questa sarà l'edizione dei record sotto ogni punto di vista, dal numero dei cantieri alle imbarcazioni esposte, alle conferenze e agli eventi che mirano a creare un pensiero critico sull'economia del mare" ha spiegato infatti il presidente dello SNIM Giuseppe Meo.

Saranno tantissimi gli appuntamenti dedicati alle start up di settore, alla formazione e allo sviluppo di professionisti del mare, quasi tutte ospitate all'interno del Villaggio della Formazione: in quest'area saranno presenti numerosi stand preallestiti e dedicati a tutti i partner del progetto, con grande attenzione rivolta alle opportunità lavorative nel settore della nautica. L'obiettivo è quindi quello di fare del Salone Nautico di Puglia un hub fondamentale per permettere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, uno scambio positivo e propositivo tra i giovani e le aziende partecipanti coinvolte nel progetto, con il fine di favorire l'assunzione di figure professionali dedicate e specializzate.

Il forte legame con gli sport del mare

Sin dalle prime edizioni il Salone Nautico di Puglia ha avuto un forte ruolo nella promozione degli sport del mare come la pesca sportiva. Questo legame si è rafforzato nel tempo tanto che durante questa edizione, sabato 14 ottobre, si terrà il Trofeo Open FIPSAS Big Game Drifting, valido per le qualificazioni al campionato nazionale assoluto di pesca sportiva e per l'accesso alla Nazionale italiana. In gara ci saranno circa 40 equipaggi provenienti da tutta la Penisola. La competizione, che si terrà mantenendo sempre un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale, aderisce anche al progetto TONTAG che prevede la taggatura dei tonni durante le competizioni sportive, ma anche nella pesca ricreativa. Il tonno rosso pescato durante l'evento sarà infatti taggato e rilasciato per aiutare gli organi di ricerca internazionali a ricevere informazioni riguardo alla sopravvivenza della specie che, ormai da tempo, è in grave pericolo di estinzione.