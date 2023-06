Quando la comunità diventa “casa”: una storia di vocazione e accoglienza

Ogni giorno, in Italia, sono circa 33mila i sacerdoti che dedicano il loro operato ai più bisognosi: non solo con azioni concrete, ma anche con gesti semplici, come una parola di speranza, fondamentale per trovare conforto nelle situazioni più difficili.

Un percorso di rinascita, accoglienza e vocazione

In ogni comunità religiosa, ciascuno cerca di promuovere un messaggio di inclusione, vicinanza e accettazione. Ne è un esempio concreto la storia di don Bledar Xhuli, sacerdote di Santa Maria a Campi Bisenzio, Firenze. Nel 1993, a soli 16 anni, decise di partire dall’Albania per compiere una lunga traversata verso la Puglia. Un viaggio che ha dato inizio a un vero e proprio cammino di rinascita, a un’esperienza vocazionale e comunitaria che ha cambiato profondamente la sua esistenza.

Arrivato in Italia insieme a tanti altri giovani migranti, Bledar Xhuli dovette scontrarsi con una realtà particolarmente difficile, che espone alla possibilità di dormire sotto un ponte e mangiare alla Caritas. Dopo un incontro speciale, però, la vita di don Bledar Xhuli è cambiata: “a fare la differenza sono state le braccia aperte di don Giancarlo Setti. È stato il primo a farmi domande sulla mia vita, avrei voluto chiedere solo un aiuto e invece mi fece entrare a casa sua”.



La vocazione di Bledar e il ruolo della comunità

L’accoglienza che genera accoglienza: il messaggio di don Giancarlo è stato fondamentale per il cammino di don Bledar Xhuli. Guidato dal sacerdote, il giovane è riuscito a inserirsi in comunità e ha abbracciato una nuova consapevolezza della fede.

Don Bledar Xhuli è riuscito ad avvicinarsi alla Chiesa e a rafforzare il suo rapporto con Dio, circondato dall’affetto di don Giancarlo Setti e dei parrocchiani, che lo hanno accolto come un figlio. Prima il battesimo, poi la comunione e la cresima, fino alla vocazione presbiterale: un percorso che ha portato alla maturazione spirituale di don Bledar Xhuli e alla chiamata a supporto dei fratelli più bisognosi.

“Chissà quante persone meravigliose come lui ci perdiamo - riferisce una parrocchiana - perché non trovano qualcuno che le accoglie e le valorizza”. La comunità di Santa Maria a Campi Bisenzio ha accolto don Bledar Xhuli a braccia aperte, segnando profondamente la sua vita. Forte dell’esempio comunitario, il sacerdote cerca di aiutare le persone in difficoltà, soprattutto quelle che vivono fragilità economiche o abitative. La sua dedizione quotidiana nei confronti del prossimo dimostra come la gentilezza e la generosità possano creare una catena virtuosa di solidarietà, che ispira gli altri a fare lo stesso.

“Ogni anno, come faccio di consueto, vado in Albania a trovare i miei, ma non torno a casa – conclude don Bledar Xhuli - Ho trovato casa mia quando ho aperto la porta della Chiesa. Per me è il luogo dell’incontro con Dio e quindi è anche il luogo della pace”.