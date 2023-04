Personalizzare le idee per fare la differenza

In un mondo in cui essere conformi pare la norma, emergere non è facile. Che si tratti di un regalo, di un oggetto per la casa, della decorazione di un ristorante, l’elemento caratterizzante risiede nel concetto di “personalizzazione”. Nessuno vuole essere uguale a un altro; nessuno desidera ricevere un oggetto in serie; nessun esercente ama essere frainteso oppure non notato dalla clientela. Per fare la differenza, regalare doni modellati sul destinatario, spiccare ed elevarsi al di sopra del sentire comune, non servono grandi stravolgimenti ma è sufficiente customizzare le proprie idee o la propria attività, rendendole così esclusive, uniche, inimitabili… insomma, da ricordare.

Per lasciare una traccia indelebile è fondamentale affidarsi ai professionisti del settore, capaci di ascoltare, consigliare, dare un supporto creativo e tecnico: negli ultimi anni si è consolidata sul mercato l’azienda leccese Laserò, per cui la personalizzazione è la chiave di volta per raccontare la storia e la trama di ogni idea. L’azienda nasce nel 2017 e si propone come un nome all’avanguardia nel settore del taglio e dell’incisione laser, della stampa UV e della customizzazione, per offrire ai clienti, privati e commercianti, prodotti di alta qualità su misura in grado di soddisfare esigenze specifiche, grazie a un ricco ventaglio di servizi che renderanno ogni lavoro originale, capace di rispecchiare i desiderata e tradurne in pieno l’immaginazione. L’azienda, inoltre, ha deciso di istituire un vero e proprio punto vendita presso il laboratorio di produzione, così da instaurare un rapporto diretto e privilegiato con il cliente e accogliere al meglio le richieste.

Dare vita alla propria creatività

Numerosi ed efficaci i servizi offerti, a partire dalle lavorazioni al taglio laser, veloci e accurate, con cui eseguire scritte, geometrie complesse e immagini realizzate prima sul software CAD e poi riprodotte fedelmente dalle macchine. Il team di Laserò, altamente specializzato, fornisce anche la consulenza per la progettazione e la realizzazione di qualsiasi tipo di oggetto richiesto, accompagnando il cliente nella scelta dei materiali e delle forme da utilizzare. In questo modo, il cliente non è mai solo con un’idea in mente, senza sapere quale sia la formula giusta, ma viene sempre guidato e ispirato: una squadra di ingegneri, esperti artigiani e designer specializzati aiuterà a progettare e creare i file. Molto richiesti e utilizzati gli stencil – da muro, da letto, multiuso – , sia per gli ambienti domestici che per negozi, bar e locali, realizzati con molteplici materiali quali plexiglass, legno, polipropilene e cartone, tutti tagliati da macchine con una precisione millimetrica. Con Laserò è anche possibile creare gadget e insegne in legno, lampade e portachiavi in plexiglass o biglietti da visita e inviti in cartone, modulando la scelta secondo i materiali più idonei: ad esempio, il legno per gli elementi decorativi, il plexiglass per i gioielli, il tessuto per avere una maggiore rapidità, il cartone per i biglietti da visita, la pelle per personalizzare borse e accessori, il vinile per l’arredamento, il polipropilene per stencil customizzati, il vetro e il polistirolo per creare loghi e scritte, il carbonio e il metallo per incidere oggetti di diverso tipo, l’ardesia per la realizzazione di decorazioni particolari.



Dal wedding planning alla ristorazione, l’importanza di puntare su identità e customizzazione di un business

Per avere successo sul mercato non basta lavorare bene: bisogna farsi (ri)conoscere. Conoscere come attività commerciale e riconoscere in quanto eccellenza del settore, anche attraverso un’immagine forte, identificabile e memorabile. Un logo ben pensato, un claim ad effetto, una decorazione particolare e suggestiva possono dare il loro contributo e innalzare la qualità dei servizi offerti, attirando e ampliando il bacino di utenza dell’attività. In questo senso, Laserò si rivolge alle aziende offrendo prodotti, servizi o soluzioni che possono migliorare l’attività commerciale e personalizzarla in maniera proficua e intelligente. In che modo? In primis, tramite la realizzazione di prodotti su misura come articoli da regalo, gadget aziendali, oggettistica, insegne, portachiavi, insegne, scritte, taglieri con logo e via dicendo, ma anche con il servizio di progettazione, dove un team qualificato e competente aiuta nella creazione dei file e nella scelta dei materiali.

Con il servizio di Modellazione 2D, invece, si creano modelli bidimensionali utilizzando software di modellazione ed è applicabile a molte aree, come prodotti, grafica, architettura, design di siti web, creazione di loghi e immagini per la stampa. Sono ormai numerose le realtà commerciali che si sono messe nella sapienti mani di Laserò, riponendo fiducia nel suo operato; vicendevolmente, l’azienda ha potuto conoscere mondi nuovi e crescere in ambiti quali la ristorazione, l’organizzazione di eventi (battesimi, compleanni, feste di laurea, wedding planning), l’hotellerie e gli studi privati. La parola d’ordine è sempre la stessa, ma non per questo banale, ovvero personalizzare: un bar, un’attività, un punto vendita, con decorazioni e accessori incredibili e d’effetto. Quando il cliente entrerà in negozio o siederà al ristorante, non potrà fare a meno di osservare la creatività unica che connota l’ambiente, ricordandola come “bella, particolare, mai vista prima”. In una parola, “unica”. Ogni ristoratore investe molto nel proprio locale, ci mette l’anima, e vuole che quest’anima emerga raccontando una storia capace di creare un legame con i clienti, per un’esperienza che va oltre il cibo, oltre il calice di vino: caratterizzare ottimamente il locale è uno dei modi per veicolare tale narrazione e trasmettere un po’ del proprio mondo alle persone.

Se poi parliamo di feste importanti, come un matrimonio, il concetto di “memorabile” assume fattezze ancora più definite: infatti, tutti gli sposi desiderano nozze da favole, indimenticabili e curate nel dettaglio, con decorazioni capaci di lasciare a bocca aperta gli invitati, e Laserò è proprio esperto in decorazioni meravigliose, come menu, cake topper, insegne, scritte, regali, segnaposti e tutto ciò che possa incorniciare il giorno più bello in maniera eccezionale e magica.



Qualche suggerimento per un regalo perfetto e su misura

La specialità di Laserò è senz’altro creare prodotti e articoli da regalo personalizzati, entrando in sintonia con le richieste del cliente e soddisfacendo le aspettative. Si desidera confezionare un dono accattivante e ben pensato? Il sito shop.lasero.it è il luogo virtuale per trovare l’idea vincente, curata fin nei minimi dettagli. Il segreto è metterci sempre un pizzico di personalità, di anima, di cuore, comunicando tramite l’oggetto un messaggio specifico e un sentimento. La navigazione è molto semplice e intuitiva, suddivisa per categorie come “Occasioni” (destinatari, regali per lei, regali per lui, regali per bambini, regali per la coppia, regali per la casa) o “Regali” (abbigliamento, bicchieri e tazze, bomboniere, cassette, cornici, decorazioni natalizie, docking station, fiocco nascita, giocattoli, lampade, pet, portachiavi, segnalibri, spotify, taglieri, targhe e targhette).

Qualche idea che piacerà sicuramente? La Lampada personalizzata con foto, realizzata in due materiali principali, ovvero il plexiglass e il legno, lavorati entrambi con la tecnologia di incisione e taglio laser ad alta precisione, perfetta per realizzare un’ampia gamma di disegni, lettere e immagini su svariati materiali (legno, vetro, plastica, ardesia, polistirolo, alluminio, cartongesso, pelle, cartoncino, vetro, vinile, carbonio e metallo). Un connubio dall’estetica raffinata che unisce robustezza ed eleganza, con la luminosità data dalla striscia LED posta all’interno della base, alimentata da cavo USB, dove la parte superiore della lampada è personalizzata con una foto o un’immagine, riprodotta in line art da esperti designer, mentre sulla parte inferiore c’è la possibilità di incidere una dedica. Ma per rendere davvero sensazionale questo dono, creando un “effetto wow” incredibile, il passo successivo è intervenire ulteriormente alzando il livello di estrosità. Come? Con i prodotti Spotify, come la Lampada Spotify Personalizzata, i Portachiavi Personalizzati Spotify con foto, la Targa Spotify, il Portachiavi Coppia con Spotify Code, realizzati da Laserò con il servizio innovativo di Stampa UV, che gode di vantaggi quali la rapidità di stampa, l’asciugatura istantanea dell’inchiostro, la stampa diretta su numerosi materiali. Il tocco geniale è dato dalla possibilità incredibile di coniugare l’inventiva della customizzazione con la passione per la musica. Creatività, supporto tecnico e progettuale, rapidità, precisione, varietà, per un regalo davvero apprezzato e amato nel tempo.



Per richiedere un preventivo personalizzato su idee, progetti o lavorazioni di ingegneria più complessa è possibile consultare il sito www.startsmartsrl.com, mentre il sito aziendale è www.lasero.it. Per lo shop online si può visitare www.shop.lasero.it, mentre per ricevere ulteriori informazioni si può contattare Laserò scrivendo a info@lasero.it, chiamando lo 366/2383296 oppure recandosi direttamente in via Luigi Carluccio 13, a Lecce. Laserò è presente anche sui social: Instagram e Facebook.