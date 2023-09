Istituto Tecnologico Superiore, un’importante porta di accesso al mondo del lavoro

La formazione negli istituti tecnologici superiori rappresenta un ponte diretto verso il mondo del lavoro: queste strutture offrono programmi educativi mirati a sviluppare competenze pratiche e specializzate, preparando gli studenti per una carriera di successo in settori tecnologici e industriali. Spicca nel panorama ITS l’elevato indice di occupabilità dei settori logistica e mobilità sostenibile. Grazie a un approccio orientato alla pratica e al crescente ruolo strategico della mobilità sostenibile e della logistica per l’economia nazionale, gli studenti - acquisite conoscenze ed esperienza direttamente applicabili sul campo - vedono così schiudersi le porte al mondo del lavoro in tempi rapidi.



Formazione mirata al mondo del lavoro

In soli tre anni la sede di Lecce di ITS Logistica Puglia è cresciuta in termini di iscritti, offerta formativa, penetrazione nel tessuto imprenditoriale, gradimento degli studenti. Dal 2020 ad oggi i percorsi sono aumentati ed hanno progressivamente acquisito maggiore aderenza al contesto economico del Salento, territorio dinamico ed intraprendente.

“Direzione lavoro” è il claim scelto da ITS Logistica Puglia per promuovere i nuovi percorsi formativi che caratterizzano il biennio 2023/25. Non è un caso. Punti di forza degli Istituti Tecnologici Superiori sono gli elevati indici di occupabilità che ne fanno un'autentica porta di accesso al mondo del lavoro. Negli ITS che abbracciano settori economici in forte crescita, come logistica e mobilità sostenibile, questa tendenza raggiunge picchi ancora più elevati: quasi nove studenti su dieci trovano un'occupazione stabile, qualificata, in linea con la specializzazione conseguita

ITS Logistica Puglia opera in comparti produttivi vitali e strategici. Alcune cifre: il valore totale delle attività logistiche in Italia è di 116 miliardi di euro, pari a circa il 9% del Pil. Il settore conta quasi 90mila aziende e 1,5 milioni di occupati.

“Questi settori – spiega Silvio Busico, presidente di ITS Logistica Puglia - sono interessati da profondi cambiamenti. La mobilità diventa sempre più green; robotica e intelligenza artificiale sono ormai integrati in molti processi di gestione della logistica. Cresce, quindi, la domanda di tecnici altamente specializzati in grado di accompagnare le aziende in questa fase di transizione in cui è importante governare le innovazioni perché significa acquisire un vantaggio competitivo solido e duraturo. I nostri corsi rispondono a questa esigenza e contribuiscono a colmare il divario tra domanda e offerta”.

Per questo ITS Logistica Puglia è una scelta vincente, innovativa, affidabile. Vincente perchè la percentuale di studenti occupati entro un anno dalla conclusione dei corsi è tra le più alte d'Italia. Innovativa perchè per il biennio 2023/’25 ITS Logistica Puglia arricchisce la sua offerta con nuovi corsi che guardano alle nuove tecnologie e alle applicazioni della robotica. Affidabile perchè gli studenti vengono seguiti da docenti e tutor esperti e usufruiscono di un ampio ventaglio di servizi e benefit: borse di studio; academy college per i fuori sede; programmi extracurriculari di orientamento al lavoro; attività di scouting sulle opportunità di settore su tutto il territorio nazionale, Erasmus.

“Sin dal nostro arrivo a Lecce – afferma Luigia Tocci, direttore di ITS Logistica Puglia – abbiamo voluto connettere i percorsi formativi con il tessuto imprenditoriale intercettandone i fabbisogni. Abbiamo raccolto gli input ed abbiamo calibrato la nostra offerta costruendo un polo formativo incentrato sull'e-commerce e sulla logistica integrata. Vogliamo formare una nuova generazione di tecnici altamente qualificati e pronti ad affrontare un mondo del lavoro sempre più competitivo”.

Nuovi percorsi formativi

Novità del biennio 2023/2025 per la sede di Lecce di ITS Logistica Puglia è il percorso per “E-Commerce Logistics Managers”. Questa nuova figura professionale è molto richiesta sul mercato, svolge un ruolo centrale in una fase di grande sviluppo del commercio digitale per il quale si prevedono ampi margini di crescita nei prossimi anni. Durante le 1800 ore di durata, gli studenti acquisiranno le competenze per gestire e assicurare l’efficienza delle operazioni logistiche, monitorando i flussi documentali per garantire la corretta consegna del prodotto. L’E-Commerce Logistics Manager può operare all’interno di aziende di produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici. Grandi possibilità di occupazione in aziende di produzione, industriali e commerciali, di trasporto o di servizi logistici.

Anche il percorso formativo per Logistic Analyst offre ampie prospettive di impiego. Si tratta, infatti, di una figura professionale il cui ruolo è centrale nella gestione e nella programmazione delle spedizioni. Il Logistic Analyst ottimizza i tempi di approvvigionamento e di resa finale al cliente, migliorando l'efficienza aziendale. Contribuisce, inoltre, all’organizzazione della rete distributiva, del flusso logistico ed informativo delle merci.

Il trasporto, ormai, è sempre più intermodale, da qui la necessità di sviluppare competenze specifiche. Alla maggiore richiesta delle aziende risponde il corso per Intermodal Logistic Manager, figura in grado di gestire più modalità di trasporto combinate tra loro per il trasferimento delle merci in maniera economica, efficace e sostenibile. Numerosi gli sbocchi occupazionali previsti all’interno di aziende che si occupano di trasporto intermodale e dei grandi sistemi infrastrutturali.

Completa il quadro dell'offerta formativa della sede di Lecce di ITS Logistica Puglia il percorso per Lean Supply Chain Manager che svolge funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda. Una professionalità di grande utilità.



Collaborazioni sul territorio

Per ITS Logistica Puglia è fondamentale il rapporto con le aziende del territorio. Negli anni le collaborazioni sono aumentate e si sono intensificate. Partner di ITS Logistica Puglia, con particolare attenzione alla sede di Lecce, sono importanti realtà economiche: Deghi Spa, leader nel settore delle vendite online di arredamento bagno, giardino e interno. Dispone di un magazzino di oltre 34.000 mq con oltre 1.000 spedizioni giornaliere; Trasporti F. lli Primiceri srl, solida piattaforma che dal Salento offre soluzioni logistiche a 360° al servizio del mercato nazionale ed internazionale; TLD srl, leader nelle spedizioni, specializzata nel settore della distribuzione e delle partenze nazionali ed internazionali; Casta srl, vanta una presenza nei settori della produzione di carrelli elevatori, macchine agricole, per il movimento terra e per il materiale ferroviario; Stamin srl, concentra la sua produzione attuale principalmente da stampati in lamiera per costruzioni automobilistiche e da quella in carpenteria medio-leggera per i settori agricolo, ferroviario e movimentazione; Brigest srl, è la piattaforma logistica del Gruppo Brigros, riferimento nel settore del bricolage e del fai da te. Dispone di sei punti vendita e negli ultimi anni si sta specializzando nella vendita online; Emme2 srl fornisce e distribuisce materiale elettrico per impianti civili ed industriali, media e bassa tensione, all’ingrosso ed al dettaglio.

Non solo didattica per ITS Logistica Puglia, ma anche grande cura per i corsisti. A partire da quest'anno, per tutti i fuori-sede provenienti da regioni diverse dalla Puglia, ITS Logistica provvederà alla sistemazione in alloggio negli Academy College collegati all’Istituto. A tutti i corsisti ammessi alla frequenza dei percorsi formativi, inoltre, verrà riconosciuta una borsa di studio.

È possibile iscriversi gratuitamente ai corsi ITS Logistica attraverso il sito internet itslogisticapuglia.it