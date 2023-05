In Puglia batte un cuore rock

Se si dice Puglia, il pensiero corre subito al mare, al sole, al buon cibo, al patrimonio storico-architettonico, a un’estate sfavillante immersa in un luogo d’incantevole bellezza. Ma la Puglia non è “solo” questo, anzi: non rappresenta unicamente il concetto, seppur lieto, di vacanza, ma rimanda altresì a un cuore pulsante di cultura viva e attualità sempre in movimento, come testimonia il festival Medimex, l’International Festival & Music Conference della Regione Puglia, un progetto promosso Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese.

Puglia Sounds organizza il Medimex già dal 2011, facendone un punto di riferimento annuale per operatori, imprese musicali, professionisti, artisti e appassionati. Dal 2018 il festival ha assunto un’anima itinerante, svolgendosi lungo diverse tappe, fino a eleggere Taranto come città d’eccellenza. Nel 2020, invece, il Medimex è stata la prima music conference interamente digitale, registrando numeri davvero notevoli (ad esempio, 100 ore di attività in streaming, 350mila persone raggiunte sui social network, oltre 100mila visualizzazioni complessive). Dopo le esibizioni memorabili, nel 2022, di artisti del calibro di Nick Cave & The Bad Seeds a Taranto e The Chemical Brothers a Bari, è attesissima la nuova edizione del 2023, in programma dal 13 al 18 giugno proprio a Taranto con un calendario ricchissimo e internazionale, per vivere una settimana dominata dalla musica a 360°, tra live show e molteplici attività legate al mondo della musica, per emozionarsi insieme e condividere la passione sfrenata per il ritmo.

Grandi nomi internazionali e attenzione per la musica locale

Tre grandi serate con protagonisti importanti di fama mondiale, per incendiare i primi caldi estivi e scatenarsi sotto le stelle del Lungomare di Taranto: venerdì 16 giugno Echo & Bunnymen e Diodato, con in apertura il pugliese Larocca; sabato 17 giugno The Murder Capital e Skunk Anansie, opening act il gruppo, sempre pugliese, Red Room, mentre per domenica 18 giugno è previsto un epilogo davvero epico con Tom Morello e The Cult, opening act i pugliesi Wepro. Un programma variegato, che spazia dagli artisti internazionali a quelli locali (i vincitori del bando Puglia Sounds Record che apriranno, appunto, per gli headliner), proponendo inoltre eventi e iniziative per i professionisti della musica e per il grande pubblico nei luoghi più affascinanti ed emblematici della città ospitante. Ulteriore spazio alla musica locale verrà dato all’interno dello Spazioporto showcase, giovedì 15 giugno, con la presenza di artisti innovativi e poliedrici come Vienna, Meschino, Larynn, Trevor, Leea Cleam, Rosanna De Pace, Freud’s Fraud, Salento All Stars e Macro.

Non solo live. Tutte le conferenze e le attività di networking

Importanti anche le attività professionali e di networking che avranno luogo presso l’Università di Taranto: un ciclo di conferenze di alto livello, per analizzare la moderna industria discografica e fare il punto sulle prospettive future.

• Si parte giovedì 15 giugno, alle 10, con un appuntamento dedicato alle music commission con rappresentanti delle regioni italiane; alle 10.30 sarà la volta di “Hot House! Il sostegno alle nuove generazioni in uno scenario in transizione”, con la moderazione di Enrico Bettinello, dove interverranno Andrea Miccichè (Nuovo Imaie), Roberto Ottaviano, Nicola Conte, Alessandra Bossa, Cesare Veronico (Puglia Sounds), in collaborazione con I-Jazz; alle 12.00 si terrà una Networking Session Jazz, mentre alle 12.30 sarà il turno di “Mercato del Live: tra gigantismo e sostenibilità”, modera Ernesto Assante, con Maurizio Salvadori (Trident), Davide Fabbri (KeepOn Live), Carlo Parodi (Assomusica), Gio Evan; alle 15.30, invece, “Musica senza supporti: il futuro dell’industria che un tempo chiamavamo discografica”, moderazione di Ernesto Assante, con la presenza di Enzo Mazza (FIMI), Mario Limongelli (PMI), Sergio Cerruti (AFI), Andrea Rosi (Sony), Carla Armogida (Spotify).

• Venerdì 16 giugno la programmazione è la seguente: alle ore 11 “La Canzone è d’Autore?”, modera Giancarlo De Cataldo, con Sergio Sacchi (Club Tenco), Stefano Senardi (Club Tenco), Michele Emiliano (Regione Puglia), Sebastiano Leo (Regione Puglia), Paolo Franchini (FEM), Claudio Carboni (SIAE) e Ron; alle 12 Networking Session Puglia Sounds Record, a seguire Ernesto Assante intervista Matteo Fedeli, direttore generale SIAE,mentre alle 16 è il turno di “Dinosaurs will die? I finanziamenti di Europa Creativa per l’industria musicale”, con Anna Conticello (Europa Creativa - Cultura), Andrea Coluccia (Europa Creativa - Media), Marzia Santone (MiC), Giambattista Tofoni (Europe Jazz Network), Ludovico Esposito (Sud Sonico) e Desk Europa Creativa - One to One. Infine, alle 17.30, “La musica al tempo di TikTok”, modera Ernesto Assante, con Simone Giacomini (Stardust), Giulia Lizzoli (TikTok), Samara Tramontana (tiktoker, RDS Next host).

Spazio ai giovani, al talento e ai mestieri della musica

Interessanti proposte anche per i più giovani, con Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica: in previsione, per questa edizione 2023, lezioni come “Creare un podcast da zero”, a cura di Rockit (dal 1997 la più grande comunità di musicisti in Italia), con i tutor Teo Filippo Cremonini e Gabriele Beretta; “Registrazione & Missaggio” con Marc Urselli; “Fonica” con Antonio Porcelli; “Live Show Design” con Carlo Pastore; “Video live per grandi eventi” con Fabio dell’Anna e “Fotografia” con Giovanni Canitano. Ritorna, inoltre, il Medimex Music Factory, in collaborazione con Sony Music Publishing Italia, che dal 15 al 17 luglio, presso il Conservatorio Statale di Musica "Giovanni Paisiello", offrirà la possibilità di lavorare su produzione (con i tutor Rossella Essence, Marco Maiole, Edoardo Ruzzi in arte Rootsie e Edoardo Castroni), topline, testi (i tutor per queste due categorie sono Valeria Palmitessa, Leo Zaccaria, Viviana Colombo in arte VV, Vincenzo Colella, Piero Romitelli, Alberto Bianco), colonne sonore per il cinema e le serie TV, con i tutor Pasquale Catalano, Francesco Cerasi e Michele Braga.

Una novità, questa, di grande appeal e risonanza, che prevede 18 ore di seminario per 23 giovani autori e produttori selezionati, in palio due contratti editoriali con Sony Music Publishing Italy e, in via di definizione, un tirocinio con uno dei tutor dell’area colonne sonore. Un’occasione unica per imparare in un contesto professionale e coinvolgente, mettendo alla prova il proprio talento e confrontandosi con partecipanti e tutor altamente qualificati.

Da Lou Reed ad Aretha Franklin: i grandi si raccontano

“Racconti”, invece, è una sezione di appuntamenti dedicati ad artisti, scene e periodi che hanno lasciato il segno. Al via mercoledì 14 giugno, ore 19.15, al MarTA (Museo Archeologico Nazionale di Taranto), con “Lou Reed Underground di velluto”, con Ernesto Assante e Gino Castalduo, mentre alla sera, ore 21, va in scena, al Teatro Fusco, “Burt Bacharach, il grande cuore della canzone”, con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Simona Molinari. Giovedì 15 giugno, sempre presso il Teatro Fusco alle ore 21, è il turno di “Drum Summit” con Ernesto Assante, Tullio De Piscopo e Valentina Magaletti, mentre venerdì 16 giugno, alle 19, il Teatro Fusco risuonerà con le note di Lucio Battisti grazie allo spettacolo “Lucio Battisti: il compleanno della grande canzone italiana”, con Ernesto Assante, Gino Castaldo e i Baustelle. Infine, sabato 17 giugno alle ore 19, sempre sul palcoscenico del Teatro Fusco, ecco “Le regine della Black Music: da Aretha Franklin a Beyoncé”, con Gino Castaldo e Serena Brancale.

Dal 14 al 16 giugno, inoltre, presso il MarTA, Medimex celebra il rapporto tra arte a musica, che spesso si intersecano creando scambi arricchenti e proficui, con la mostra “Perfect Day, Lou Reed e la New York di Andy Warhol”. Dieci anni dopo la scomparsa del talentuoso e provocatorio musicista statunitense, questa esposizione ripercorre la storia di Lou Reed, uno dei cantautori più crudi, ironici e poetici della scena musicale internazionale. Curata da ONO arte, la mostra è un’anteprima nazionale, composta da 55 fotografie, tra cui opere di alcuni tra i più importanti fotografi internazionali, come Mick Rock, Steve Schapiro, Nat Finkelstein, Stephen Shore, Ronn Spencer, Adam Ritchie e Allan Tannenbaum. In esposizione anche alcune prime edizioni originali degli album di Lou Reed e dei Velvet Undergorund, provenienti dalla collezione privata di Alessandro Santamaria.

Batterie vintage, libri e videomapping spettacolari

Per gli appassionati di strumenti musicali, in particolare della batteria, imperdibile l’appuntamento “Vintage Drum Show Medimex 2023, Antonio Di Lorenzo Drum Collection”, previsto dal 15 al 18 giugno nell’Ex Chiesetta dell’Università degli Studi di Taranto: un’incredibile esposizione di batterie vintage che hanno fatto la storia della musica jazz e pop rock dal 1930 agli anni Settanta, una delle più grandi del mondo, realizzata grazie alla collezione di Antonio Di Lorenzo. Alcuni esempi? Lo strumento di John Densmore dei Doors, la batteria di Gene Krupa con l’Orchestra di Benny Goodman e Duke Ellington, per passare al jazz di Elvin Jones con Coltrane e arrivare alle batterie trasparenti di Bohnam con i Led Zeppelin e la mitica Ludwig di Ringo Starr e le Gretsch degli Stones o le Broadkaster di Elvis. Sempre dal 15 al 18 giugno, sulla facciata del Castello Aragonese di Taranto, sarà visibile lo spettacolo immersivo di video mapping intitolato “Il Rito, l’Idea, il Mestiere ed il Sogno”, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata appositamente per il Medimex: gli spettatori verranno coinvolti in un'esperienza audiovisiva affascinante e suggestiva, che coglie appieno lo spirito, gli intenti e l’impatto culturale del Medimex.

Infine, presso il Caffè Letterario Cibo Per la mente di Taranto, sarà organizzato il Medimex Book Stories, in collaborazione con la Casa del Libro Mandese di Taranto. I libri presentati saranno: il 15 giugno La maledizione del Dakota (Arcana) di Camilla Sernagiotto, il 16 giugno A Manchester con gli Smiths - un walkabout musicale (Giulio Perrone Editore) di Giuseppina Borghese e 17 giugno Seattle, la città, la musica, le storie (Odoya Edizioni) di Valeria Sgarella. E per chi non potrà essere presente, per raggiungere più persone possibili e permettere a tutti di godere dell’influenza della buona musica, anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it e sui canali social.

Per ulteriori informazioni e restare sempre aggiornati, è possibile rivolgersi a Puglia Sounds via Imbriani 67, a Bari, oppure scrivere all’indirizzo info@medimex.it e visitare il sito ufficiale www.medimex.it.