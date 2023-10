Il mercato dell'auto in continua impennata in Europa

Anche a settembre il mercato delle automobili ha fatto segnare un incremento a doppia cifra rispetto ai dati dello scorso anno. Il numero delle immatricolazioni è aumentato, premiando gli sforzi dei concessionari, degli autosaloni e degli operatori che si erano impegnati nel rilancio del settore. A trainare è sempre il mondo dell'usato, anche a causa dei prezzi dei nuovi modelli, e quello del chilometro zero, che registra ottimi numeri.

In un mercato così mutevole, qualora si voglia acquistare un'autovettura è sempre meglio scegliere personale esperto e affidabile che sia in grado di offrire un valido supporto durante tutto il percorso: dalla scelta dell'automobile migliore per andare incontro alle proprie esigenze, ai servizi pre e post vendita, nonché alla decisione sulle più favorevoli condizioni di pagamento. Proprio in quest'ottica si impone DAVERmobile, lo storico car outlet con sede in via Roma 89 a Manduria e leader da ormai 30 anni nel settore dell'automotive, proponendo soluzioni personalizzate per soddisfare qualsiasi necessità e richiesta.

Auto usate, aziendali e a KM 0: come scegliere

Nel confortevole parco espositivo di oltre 3000 metri quadrati è possibile visionare, valutare e scegliere una vettura garantita: personale esperto e qualificato è a disposizione per rispondere a ogni richiesta e per aiutare a valutare la vasta offerta di automobili usate, aziendali e a KM 0 grazie alla passione che DAVERmobile mette da sempre nel proprio lavoro. Un servizio di consulenza permette a tutti gli interessati di poter ottenere informazioni complete e dettagliate su ogni veicolo, proponendo anche dei test drive per poter saggiare la qualità del motore e della guida.

L'autosalone sceglie accuratamente e seleziona direttamente presso le case automobilistiche le vetture da offrire sul mercato: sottoposte a numerosi test e controlli, prove su strada e collaudi, le auto sono dotate di schede tecniche di valutazione e di attestazione a disposizione di tutti, in modo da rendere facile un consulto riguardo la storia del mezzo che si vuole acquistare. Specializzato nella vendita online anche con un servizio di consegna a domicilio, DAVERmobile offre prezzi competitivi, con finanziamenti personalizzati e servizi di estensione di garanzia, seguendo e consigliando al meglio per poter trovare la migliore risposta a ogni esigenza.

Acquisti più facili grazie a servizi personalizzati

I consulenti di DAVERmobile seguono tutto il processo di acquisizione dell'autovettura e propongono una serie di servizi correlati utili a rendere l'esperienza dell’utente più facile e serena. L'autosalone propone autovetture garantite (garanzia della casa, no sinistri, chilometri certificati, polizze assicurative) che possono essere consegnate direttamente presso il domicilio del cliente. I metodi di pagamento sono studiati su misura per andare incontro a ogni necessità, con formule di credito flessibili e personalizzate e che possono anche includere una copertura assicurativa fino a 7 anni e senza limiti di chilometraggio.

DAVERmobile non è solo vendita, è tanto di più. Per conoscere le offerte, richiedere un preventivo e osservare il parco auto a disposizione è possibile visitare il sito internet www.davermobile.com. Sono inoltre attivi anche i profili social dell'autosalone, su Facebook e Instagram.