Habitat Azzarito, il cuore del design abitativo nel Salento

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con AZZARITO MOBILI S.R.L.

Arredare casa è una delle esperienze più intense e appaganti che si possano vivere. Il piacere della scoperta e della scelta, l’emozione di veder trasformata la propria abitazione, valorizzandone gli spazi avendo cura per ogni dettaglio, aiutano a crescere e sentirsi un po’ più legati al luogo in cui si costruiranno i ricordi più belli.

Che si tratti di una ristrutturazione, di un nuovo immobile o di un restyling, scegliere il meglio vuol dire sfruttare pienamente le potenzialità di ogni ambiente e farlo rinascere sotto nuova luce, adattandolo alle proprie esigenze, gusti e budget, tra innovazione, sostenibilità e consapevolezza di veder migliorata la propria qualità di vita. Perché, la cura della casa è anche, e soprattutto, cura del benessere di se stessi e della propria famiglia.

Ecco perché, rivolgersi a negozi fisici e showroom è il primo passo da compiere quando si vuole arredare casa. Grazie all’esperienza di realtà come lo showroom Habitat Azzarito, garanzia di qualità e cura nei minimi dettagli, sarà possibile soddisfare le proprie esigenze, grazie alla competenza, al sostegno e la professionalità di personale qualificato per modulare la casa dei sogni senza preoccupazioni, ma con la certezza di poter davvero trasformare ogni abitazione nella “propria” casa.



Una proposta unica e completa

Una proposta unica in grado di soddisfare le esigenze di tutti, quella di Habitat Azzarito, trasversale sui principali grandi marchi italiani di design e arredamento di alto e medio livello. All’interno della showroom ogni marchio trova il proprio spazio dedicato, agevolando la scelta e permettendo di valutare concretamente ogni tipologia di arredo: dalle cucine, all’illuminazione, passando per la zona giorno, ovviamente, ma anche l’arredo per il giardino, i divani, tutto per la zona notte e le camerette, fino a tavoli & complementi.

Continua evoluzione e ricerca

Come spiegato dall’amministratore, Vito Principalli: «Habitat Azzarito è in continua evoluzione e aggiornamento, con una ricerca costante di soluzioni d’arredo, materiali e finiture che sappiano sempre incontrare i gusti e le tendenze dei propri clienti». Inoltre, grazie ai contatti diretti con le aziende produttrici, ma anche alla professionalità della falegnameria artigiana a disposizione dei clienti, presso lo showroom è possibile personalizzare o creare da zero arredi capaci di adattarsi a ogni esigenza. Inoltre, sfruttando la tecnologia del software di realtà virtuale Virtuo, ogni progetto d’arredo si trasforma in emozione.



Filosofia e professionalità

Nato nel 2010, ma con alle spalle oltre 60 anni di esperienza e con un team di circa 50 dipendenti, dalla sua sede di via Montagna a Mesagne, provincia di Brindisi, lo showroom Habitat Azzarito opera in tutta Italia e all’estero arredando in ogni tipo di abitazione e contesto, offrendo servizi di assistenza tecnica post-vendita su ogni prodotto acquistato. La filosofia di estetica dell’arredo punta a ricreare ambienti evocativi, seguendo i principali elementi dello stile contemporaneo: soluzioni semplici, o più articolate, ma sempre dal grande potere comunicativo e di un design funzionale e moderno.

La soluzione per ogni esigenza

Collaborando con le più importanti società finanziarie, Habitat propone, inoltre, varie tipologie di finanziamento personalizzato, così da rispondere alle esigenze di ogni clientela e realizzando progetti in modo semplice e organizzato. Per scoprire lo showroom è possibile visitare i suoi profili social e il sito internet habitatazzarito.com, in cui trovare anche il calendario degli eventi proposti tutto l’anno per valorizzare il design e l’arredamento Made in Italy e permettere alla clientela di scoprire e toccare con mano le maggiori novità del settore.