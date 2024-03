Forum Piscine di Bologna: l’AIAPP premia l’eccellenza pugliese

Terra straordinaria e regione dalle infinite eccellenze, la Puglia è da sempre preziosa testimonianza e variegata culla della cultura del Made in Italy. Un’eredità plasmata nella tradizione, modellata dal progresso e dall’innovazione, rispettando le linee senza tempo della natura e dei paesaggi immersi in contesti ineguagliabili.

In tale contesto è impossibile non citare realtà e produzioni invidiate in tutto il mondo, dal settore alimentare a quello dell’accoglienza turistica, dalle rinomate aziende vinicole e cantine all’alta moda, passando per le piccole botteghe artigiane e finendo con innovative start-up tecnologiche e del design. A fare da comune denominatore restano il Made in Italy e la ricerca di un’eccellenza di un’unicità senza pari, perché la Puglia, non una semplice regione, ma un laboratorio unico che continua a ispirare e stupire il mondo intero.

SYS Piscine premiata a Bologna

Tra i settori capaci di rappresentare al meglio questa eccellenza rientra anche quello del lusso e della progettazione di piscine, centri benessere e aree relax. Un mercato in continua espansione e in costante aggiornamento, che trova in Puglia realtà in grado di dare vita a creazioni di pregio e importanti. Realtà come SYS Piscine, punto di riferimento imprescindibile, premiata recentemente al Forum Piscine di Bologna con il riconoscimento AIAPP – Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio- per lo straordinario progetto di Masseria Palaci.

Questo premio speciale è stato assegnato al progetto che si è saputo distinguere in maggior misura per la sua capacità di creare dialogo, armonia e correlazione tra l’acqua e il paesaggio, analizzando i diversi fattori in gioco nell’integrazione dell’invaso con l’ambiente circostante.

Queste le motivazioni dietro il prestigioso riconoscimento:

"Per il suo inserimento accurato nel contesto storico rurale e paesaggistico salentino. L’impiego sapiente di materiali tradizionali, le tonalità dell’acqua appositamente create per valorizzare lo spazio della piscina, l’alternanza di spazi pieni e vuoti e l’armonia tra i vari volumi risultano in un equilibrio globale sia minimalista che affascinante. In un ambiente caratterizzato da pietre e terre rosse, sole e vegetazione mediterranea, il progetto trova una collocazione rispettosa e in armonia con il suo contesto”.

Un progetto unico, tra sostenibilità e tradizione

Il progetto SYS Piscine per Masseria Palaci è anche vivido esempio di un utilizzo saggio e rispettoso dell’ambiente attraverso l’impiego di tecniche per la gestione dell’acqua, pensate in ottica sostenibile per ridurre l’uso di sostanze chimiche e contenere i consumi energetici attraverso l’adozione di fonti rinnovabili. Il tutto in linea con il rispetto del contesto naturale e della splendida dimora storica, santuario di una bellezza senza tempo e oasi di pace e tranquillità.

Nel progetto si ritrova tutta l’eccelsa competenza di SYS Piscine, che ha messo a frutto gli insegnamenti e le capacità di oltre 40 anni di esperienza nel settore per dare vita a vere e proprie opere d’arte dell’architettura. Azienda a gestione familiare, SYS Piscine fa della passione la propria guida in ogni sfida, affrontata con qualità e professionalità nel rispetto dell’ambiente e dei luoghi.

SYS Piscine, anima 100% Made in Italy

Dall’indoor all’outdoor, dal classico al moderno, dalla piscina al centro benessere, coniugando senza soluzione di continuità estetica e funzionalità, SYS Piscine accompagna i propri clienti nella realizzazione dei loro sogni. L’impiego di materiali e prodotti locali e nazionali, con il coinvolgendo maestri artigiani, garantiscono l’unicità a ogni piscina, sostenendo al contempo il territorio e il design nazionale, per progetti 100% Made in Italy.

Una visione unica che va oltre la creazione di un mero spazio di acqua per dare vita a vere e proprie opere d’arte, personalizzate sullo stile di vita e sulle più svariate esigenze.

SYS Piscine è parte integrante di System Impianti 2000 Srl, azienda all'avanguardia nel settore.

Per restare sempre aggiornati sulle ultime novità e i progetti di SYS Piscine è possibile visitare il sito www.syspiscine.it