Eleganza sostenibile: da febbraio l’alta moda è di casa a Lecce

Il progetto Francavilla, inaugurato a febbraio 2023 nel cuore di Lecce, nasce dall'estro e dall'esperienza di Ivano Francavilla, Amministratore Unico di Idea Sposa Srl, la cui passione per la moda e la sartoria affonda le sue origini in quella della mamma, la signora Iara Rosa, cavaliere del lavoro nonché fondatrice, nel 1978, dell'azienda Idea Sposa.

Il figlio Ivano ne ha ereditato il trasporto e l'attitudine, coltivandoli attraverso gli studi mirati alla professione e diplomandosi quindi presso il rinomato Istituto Secoli di Milano. Poi, ha riempito il suo bagaglio di esperienze formative e professionali presso aziende del settore per poi tornare a collaborare nell'azienda di famiglia apportando tutte le sue nuove conoscenze e competenze col fine ultimo di far crescere sempre di più l'azienda che, via via, si è ampliata aprendo molteplici punti vendita in tutta la regione Puglia.

Un nuovo contenitore moda

Un sogno nel cassetto però era rimasto quello di realizzare un contenitore che potesse racchiudere tutto quello che la moda rappresenta e che sarà anche nei prossimi anni, un luogo quindi dove poter proporre la sartorialità ai massimi livelli con capi realizzati a mano e personalizzati, semplicemente unici. A quest'idea si intersecano la qualità del prodotto, i tessuti pregiati, che mirano anche alla sostenibilità grazie ad una ricerca incessante di lanifici e setifici che utilizzano materie prime all'avanguardia, innovative, che consentono di realizzare capi di lusso che rispettano l'ambiente. Oggi, infatti, il vero lusso è quello della sostenibilità che va di pari passo all'estetica.

Il nuovo store Francavilla

Prende il nome della famiglia Francavilla il nuovo showroom multipiano che sorge all'incrocio che interseca viale Otranto con via Leuca a Lecce, il maestoso palazzo a specchi che è stato in parte acquisito dalla società Idea Sposa Srl, che da tempo era alla ricerca di una location adatt a a ospitare l'abbigliamento per la cerimonia e gli eventi, per uomo e donna. Inaugurato a inizio febbraio, l'immobile, dopo dieci anni in cui ha versato in stato di abbandono, è rinato grazie ad una riqualificazione che ha fatto bene al quartiere e alla città e che ha portato nuova linfa anche al settore dell'abbigliamento a Lecce e in provincia.

Il logo, Francavilla, oltre ad essere il cognome della famiglia, interseca graficamente la F con la C dei figli di Ivano, Cristiano e Chiara.

Cosa trovare al suo interno

All’interno dello store è possibile trovare l'abbigliamento perfetto per ogni evento che scandisce la vita di ciascuno di noi, dal battesimo alla comunione passando per 18esimi, lauree e ricorrenze speciali. Numerose proposte quindi che vanno dal business alla cerimonia. Tutto è pervaso dal profumo dell'eleganza, dall'innovazione della moda e dal piacere di vestire con gusto e qualità.

Linea Evento

Ampio spazio nello store sarà dedicato alla linea Evento poiché l'esperienza maturata negli anni ha permesso a Ivano Francavilla di essere particolarmente specializzato nella cura dell'abbigliamento per gli eventi importanti; ad esempio l'abito da sposo vanta un rapporto con brand esclusivi come Carlo Pignatelli, Luigi Bianchi, Rocchini cerimonia, Ugo Boss e molti altri. Total look per l'uomo dal gilet alle cravatte, dalle scarpe ai gemelli: Francavilla continuerà ad offrire la possibilità di vestirsi da capo a piedi con stile ed eleganza, anche per i piccoli pagetti e per tutti gli invitati ad un grande evento come il giorno del matrimonio, la cerimonia per eccellenza.

Molteplici le proposte anche per la linea business uomo con outfit eleganti, abiti già pronti o da realizzare sartorialmente con le migliori proposte di drapperie come Loro Piana, Piacenza, Vitale Barberis Canonico, Cerruti e molti altri. Presenti anche proposte per l'abbigliamento informale e per il tempo libero con una linea dedicata del brand Ugo Boss.

Lo charme della donna non è da meno: Idea Sposa può infatti contare su un’offerta della linea donna in costante espansione e sui migliori brand del settore come Carla Ruiz, Giada Curti, Milla by Millanova, Nicole Milano, Rosa Clarà, The party edit by pronovias, Twenty FourHaitch per vestire dalle mamme delle spose alle damigelle d'onore fino a testimoni e cosi via. Inoltre, numerosi capi sartoriali per vestire i giorni più memorabili della vita di ciascuno, con eleganza e raffinatezza. Il look, caratterizzato da un'ottima proposta qualità-prezzo, si completa in loco con gli accessori come scarpe, borse e cinture preziose. Affidarsi ai professionisti del settore, dunque, per un effetto indimenticabile.

Per maggiori informazioni, conoscere l’offerta ed entrare in contatto con tutto il mondo Idea Sposa è possibile visitare il sito www.ideasposa.it.