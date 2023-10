Comprare o vendere casa è davvero così difficile?

L’evoluzione che ha contraddistinto il mercato immobiliare negli ultimi anni impone riflessioni e attente valutazioni nel momento in cui si decide di entrarci. E questo è vero tanto per chi deve comprare quanto per chi deve vendere una casa. Dietro scelte di questo tipo, infatti, si celano decisioni importanti che coinvolgono un delicato equilibrio tra considerazioni finanziarie, emotive e pratiche. Ovviamente, entrano in gioco numerosi fattori, come il tasso di interesse sui mutui, la situazione economica generale e personale, ma anche la disponibilità di case sul mercato e le tempistiche.

L’acquisto, così come la vendita, di una casa rappresenta infatti un passo importate e da non sbagliare, capace di realizzare obiettivi e vedere investiti in modo ottimale i propri risparmi. Per questi motivi, affidarsi a realtà dalla riconosciuta professionalità ed esperienza è una necessità pressoché imprescindibile.

La casa su misura

Ne sanno qualcosa gli specialisti di MF Immobiliare che, seppur rinnovati dopo la conclusione del sodalizio che li legava a un importante network, da oltre vent’anni continuano a operare ed essere punto di riferimento per il mercato immobiliare nel cuore di Lecce. Grazie alle importanti collaborazioni esclusive con aziende locali del calibro di Camm Costruzioni, Mascia Group ed Eurodomotica 2, MF Immobiliare è, inoltre, faro nella compravendita di immobili in cantieristica, nuovi o ancora da costruire.

La possibilità di contatto diretto con il costruttore, proposta senza provvigioni, permette di valutare insieme e in tranquillità ogni dettaglio del progetto, così da personalizzare in modo “sartoriale” l’abitazione in base alle proprie esigenze: dall’arredamento ai materiali, dagli impianti di ultima generazione alle possibilità di insonorizzazione degli ambienti. Le partnership con Camm Costruzioni, Mascia Group ed Eurodomotica 2 permettono di avere la sicurezza di acquistare un immobile che MF Immobiliare conosce fin dalle sue fasi embrionali, visto che il team dell’agenzia collabora attivamente anche nella scelta dei terreni su cui queste realtà andranno effettivamente a edificare.



L’innovativa formula “Cambio Casa”

Ma MF Immobiliare è anche partner ideale per la vendita e l’acquisto di immobili tra privati. Grazie all’innovativa formula “Cambio Casa”, pensata appositamente per questo tipo di mercato, infatti, il Team dell’agenzia assiste i propri clienti lungo l’intero percorso, permettendo loro di vendere e comprare case “usate” in totale sicurezza e con tempi calibrati al secondo. Le tempistiche, infatti, sono un dettaglio fondamentale per evitare disguidi o situazioni poco sostenibili durante il passaggio di proprietà, ma che ancora troppo spesso viene sottovalutato.



Scelte oculate

La forza di MF Immobiliare si concretizza anche – e soprattutto – nella importante conoscenza del mercato e del contesto di riferimento, permettendo di restare aggiornati a 360° sulle novità e gli immobili disponibili. A tal proposito, la scelta di non “intasare” il proprio portafoglio immobili è dettata dall’attenta valutazione su ogni singola abitazione e sulle sue potenzialità. Il servizio offerto risulta, così, mirato e in grado di accorciare i tempi della ricerca della migliore soluzione disponibile e valorizzare al massimo le abitazioni di chi deve vendere. Il tutto, reso ancora più veloce e snello da trattative fatte a monte e maggiore chiarezza nelle contrattazioni.

Sul sito www.agenziaimmobiliaremf.it è possibile sfogliare l’offerta di immobili pronti, cioè disponibili per essere abitati entro 90 giorni. Per ulteriori informazioni e prenotare un appuntamento è possibile anche telefonare allo 0832/305151. Novità e aggiornamenti attraverso le pagine social ufficiali (Facebook, Instagram e YouTube).