Bari in Jazz, un’estate di emozioni e musica

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con ABUSUAN - CENTRO INTERCULTURALE

Dopo l’intenso debutto, con il doppio concerto della band Ayom, Bari in Jazz, la rassegna giunta alla sua XVIII edizione e organizzata dall’associazione Abusuan, grazie al prezioso contributo e collaborazione della Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e comuni di Bari, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Fasano, Monopoli, Polignano a Mare, Sammichele di Bari, Tricase, dal 16 luglio al 20 agosto, si prepara a regalare altre grandissime emozioni.

Nato come evento dal chiaro richiamo al jazz, negli anni, Bari in jazz si è evoluto e rinnovato, ampliando la propria proposta e includendo spettacoli di grande qualità che sono sconfinati in musiche diverse, per un evento che ogni anno richiama in Puglia migliaia di appassionati della World Music; artisti provenienti dai quattro angoli del mondo, che portano la propria storia, la propria poetica, le proprie sonorità sui palchi dell’area barese e brindisina.



Bari in Jazz, Ayom aprono la rassegna

Guidato dalla dolcezza esplosiva di Jabu Morales, il fascino antico, melodioso della band multiculturale Ayom ha avvolto e ammaliato Tricase e Monopoli nelle prime due tappe di Bari in Jazz. Con le loro sonorità esotiche e senza tempo, i sei navigatori musicali hanno inaugurato la XVIII edizione di Bari in Jazz e trasportato gli spettatori di piazza Pisanelli e piazza Palmieri in un viaggio intimo sulle rotte della diaspora africana, raccontata attraverso intensi dialoghi tra le tradizioni musicali, culturali e ritmiche della band.



Le prossime tappe di Bari in Jazz

Il secondo appuntamento sarà con la chitarra e le sonorità gipsy dello Joscho Stephan trio, attese a Tricase il 22 luglio e, poi, il 23 al Minareto alla Selva di Fasano. La due giorni è impreziosita dalle note del country tradizionale miscelato al blues e al gospel del cantautore texano Micah P Hinson, accompagnato dal polistrumentista e produttore Alessandro ‘Asso’ Stefana (22 luglio, Minareto), e dal doppio incontro (il 23 a Tricase, il 24 a Minareto) con Suba, il secondo album a cui il virtuoso pianista cubano Omar Sosa e il maestro di kora e cantante senegalese Seckou Keita affidano il proprio messaggio di pace, cambiamento e speranza.

Gli artisti di Bari in Jazz

Ma, nelle molte e suggestive location di quello che è uno degli eventi più attesi della stagione estiva dei concerti in Puglia, fino al 20 agosto si alterneranno altri importanti nomi del panorama musicale internazionale. Personalità e musicisti unici, che affondano le proprie radici nel jazz nel senso più alto e ampio del genere, e che si preparano a regalare concerti unici. Gli eventi in calendario si prospettano imperdibili forgiati nel solco tracciato dall’anima di questa musica, terreno fertile per la commistione di idee e sonorità, di stili e culture, per far confluire in ogni tappa qualcosa di diverso, originale e imprevisto.

Sul palco saliranno, poi, il chitarrista Justin Adams con Mauro Durante (27 luglio, Acquaviva delle Fonti -Palazzo De Mari), una inedita Nina Zilli che si esibirà in compagnia della “special band” di Raffaele Casarano (29 luglio, Polignano a Mare), ma anche un artista di fama mondiale come il pianista e compositore Ludovico Einaudi ( 11 e 12 agosto – Parco Rupestre Lama d’Antico – Fasano), l’ex tastierista dei Dire Straits Alan Clark (6 agosto, Minareto- Selva di Fasano), le sperimentazioni degli Electric Sheep ( 18 agosto – Sammichele di Bari), il progetto Astrolabio Mistico di Michel Godard, Roberto Ottaviano e Luca Tarantino, la rivelazione e vincitrice di un Grammy, Arooj Aftab (2 agosto, Bari – sagrato di San Nicola), e la poesia di Cristina Donà ( 18 agosto- Torre a Mare), in collaborazione con Festa del Mare Bari e molti altri ancora.



Bari in Jazz, manifestazione di sviluppo e valorizzazione

Il programma vedrà, in alcuni casi, Bari in Jazz unire le energie con Note Divine Wine & Music Festival di Tricase, alla sua prima edizione, e conferma la collaborazione, ormai consolidata, con la Festa del Mare di Bari. Sempre nell’ottica di sviluppo e valorizzazione del territorio anche la partnership con Bar Project Lab, che si occuperà del food & beverage dell’area del Minareto della Selva di Fasano tutti i giorni a partire dalle 18:30 con aperitivi e dj set.



Bari in Jazz, info e biglietti

Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito bariinjazz.it, oppure telefonare al +39 366 339 7036. I biglietti sono in prevendita su www.ticketone.it e su www.ciaotickets.com, all’indirizzo dedicato al Bari in Jazz: www.ciaotickets.com/bari-in-jazz-festival. Inoltre, si può usufruire del bonus cultura, attraverso l’applicazione 18app e la carta del docente.