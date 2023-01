Auto nuove, usate e a noleggio: un approccio personalizzato per soddisfare ogni esigenza

Il mercato delle automobili, così come molti altri settori dell’industria, è cambiato velocemente negli ultimi anni e mai come adesso sta vivendo una vera e propria rivoluzione, tanto nella produzione che nella distribuzione. L’importanza del brand, la capacità di operare un marketing relazionale efficace e la centralità del ruolo del cliente sono solo alcuni dei fattori imprescindibili di cui tenere conto. Dall’esaltazione del prodotto macchina, celebrato in tutte le sue caratteristiche tecniche e capacità di performance, si è approdati a una nuova concezione di business in cui i bisogni del cliente vengono prima delle prestazioni della vettura: un rovesciamento di ruoli, dove la macchina si modella e personalizza secondo le esigenze dell’utente. Questi valori sono pienamente condivisi dalla concessionaria multibrand FederCar di Lecce che da trent’anni ascolta le esigenze del cliente e si occupa, tramite un approccio customer oriented one-to-one, di creare un legame indissolubile tra soddisfazione e fidelizzazione.

Una concessionaria guidata dalla passione

Non solo un lavoro, ma una vera e propria passione, portata avanti dall’amministratore Giancarlo Federico con spirito e attitudine, come si evince dalle sue parole: «Da oltre trent’anni accogliamo e ascoltiamo le esigenze di chi ci sceglie per l’acquisto della propria un’auto, usata o nuova che sia. La nostra concessionaria è il luogo ideale per coloro che sono alle prese con la complicata scelta di un’auto. Sono innumerevoli le variabili che occorre comprendere e valutare. L’esperienza e la professionalità che abbiamo acquisito nei lunghi anni di lavoro sono la dimostrazione tangibile della costumer satisfaction registrata». E proprio nell’approccio con il cliente risiede una delle differenze cruciali rispetto alla concorrenza, poiché niente come la passione viva e pulsante può essere trasmessa; quando il cliente entra in FederCar non è mai solo, né spaesato: con trasparenza, correttezza e competenza lo staff guida e segue nella scelta, tramite un rapporto che non si esaurisce con la vendita ma prosegue bensì nel tempo, attraverso l’assistenza post-vendita, garantendo quindi l’esclusività unica offerta della continuità di servizio. Afferma proprio l’amministratore che «il rapporto con il cliente non si conclude con la consegna delle chiavi, egli potrà sempre contare su di noi per tagliandi e controlli vari sulla sua autovettura, che potranno essere effettuati presso la nostra sede, a prezzi competitivi».

L’auto giusta per tutti

Inoltre, la selezione dei migliori modelli di automobili, scelti tra i brand automobilistici più famosi al mondo, fa di FederCar il luogo ideale per gli appassionati delle quattroruote, i quali trovaranno veicoli che rispettano alti standard qualitativi, capaci di offrire prestazioni di prima scelta, nonché tecnici eccellenti di cui avvalersi. Inoltre, è possibile richiedere finanziamenti a tasso agevolato, utili per tutti coloro che desiderano pagare il proprio veicolo tramite comode rate mensili. Che si tratti di veri intenditori o no, il segreto del successo e della buona riuscita della vendita sta tutto nel concetto di fiducia. Fidelizzazione, valore, risparmio e qualità vanno quindi a braccetto in una transazione che guarda alla tecnologia ma ha molto di umano. Ed è qui che entra in gioco la mission di FederCar e la visione di Giancarlo Federico, che lavora da sempre per proiettare l’azienda verso un’evoluzione e un miglioramento costante. Come spiega Federico, «siamo solo all’inizio di questo processo che punta in maniera sempre più rapida verso la “personalizzazione”, verso un dialogo più diretto, semplice e su misura tra azienda e cliente. Nuove sfide e opportunità stanno giocando un ruolo fondamentale per garantire la business continuity dell’industria automobilistica. Si tratta, quindi, di conoscere il più possibile il singolo cliente, interpretando al meglio le sue aspettative e le sue reali necessità. Imparare a rivolgersi a lui singolarmente, è questo che fa davvero la differenza».

Servizi unici per accompagnare il cliente

La concessionaria multibrand FederCar di Lecce vanta anche una lunga lista di servizi esclusivi per non lasciare mai il cliente da solo: dunque non solo vendita di automobili – nuove e usate – , ma anche assistenza post-vendita, noleggio a lungo termine, soccorso stradale a 360° e finanziamenti a tasso agevolato. Fiore all’occhiello di FederCar è, infatti, il servizio offerto dopo l’acquisto, ovvero l’assistenza post-vendita dove il responsabile Antonio Petrucci, da oltre vent’anni, è a completa disposizione del cliente. L’officina, inoltre, è attrezzata anche per il montaggio di antifurti eccellenti, per una salvaguardia dell’utente al 100%. E se si rimane in panne, necessitando con urgenza del soccordo stradale? Anche in queso FederCar si rivela essere la soluzione vincente, contraddistinta dai fattori-chiave quali velocità, efficienza, mezzi di trasporto adibiti appositamente per lo svolgimento di queste particolari prestazioni e personale qualificato, pronto all’azione che, a seconda delle circostanze, valuterà il da farsi.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine rappresenta una valida alternativa all’acquisto: copertura assicurativa completa e tutela legale, limitazione della responsabilità in caso di furto, incendio e danni accidentali, gestione pratiche in caso di sinistri e riparazione tempestiva dell'auto, assistenza stradale, pneumatici sempre perfetti, cambio stagionale programmato con appuntamento organizzato, riparazione forature, manutenzione, telemetria, servizio "presa e riconsegna" da dove si preferisce, firma digitale dei documenti, consulente dedicato e bollo incluso sono solo alcuni dei benefici dedicati. Una lista generosa, che rispecchia appieno la filosofia di Giancarlo Federico e del suo team: è proprio vero che «la forza della nostra azienda risiede nella costante ricerca della perfezione ma anche nella passione con cui lavoriamo e che trasmettiamo ai nostri clienti».

Per scoprire tutti i modelli di auto è possibile visitare direttamente FederCar Multibrand, in Via Lequile 175, a Lecce; oppure è possibile chiamare allo 0832/092140 e 348/9168114, scrivere a federcarlecce@gmail.com o visitare il sito www.federcar.net.