Arredamento e design: il Made in Italy si diffonde nello stivale partendo dal Salento

A volte una semplice idea si può trasformare in una grande realtà. La buona volontà e la cura al dettaglio sono gli ingredienti principali per plasmare un progetto in qualcosa di concreto destinato a crescere nel tempo: proprio ciò che ha fatto Nuovarredo, una delle aziende leader nel settore dell’arredamento italiano, che quest’anno spegne la sua venticinquesima candelina e festeggia in grande, con due eventi imperdibili tra Bari e Roma.

Una storia di sacrifici e soddisfazioni

Il 1997 è l’anno di svolta per la famiglia Magrì: Antonio e la sorella decidono di aprire un punto vendita a Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, senza immaginarsi che da lì a venticinque anni avrebbe assunto connotati completamente diversi. Con la qualità e la professionalità come punti cardine del proprio lavoro, Nuovarredo da singolo negozio si trasforma in un marchio di riferimento per quanto riguarda il settore dell’arredamento ampliandosi sempre di più sul territorio italiano. Ad oggi sono presenti ben 28 punti vendita sparsi tra le regioni di Puglia, Basilicata, Toscana, Lazio e Lombardia e destinati ad aumentare sempre di più. Come ogni grande realtà che si può definire tale, numeri del genere si possono raggiungere solo e unicamente se alle spalle ci sono professionalità e voglia di fare. Queste sono indubbiamente caratteristiche che rispecchiano i 300 collaboratori che negli anni hanno deciso di lavorare al fianco di questa “grande famiglia”, come la definisce Lia Pesare, store manager del punto vendita di Bari in una recente intervista. Per i suoi 25 anni, Nuovarredo ha organizzato nel mese di agosto un white party a Ostuni presso “La Dolce Vita” a Costa Merlata. In occasione della festa, l’azienda ha consegnato delle targhe di riconoscimento ai dipendenti che collaborano da 25 anni alla crescita del marchio.

I valori chiave di Nuovarredo: design, professionalità e qualità

Nuovarredo si preoccupa sempre di tenere conto delle esigenze di tutti, cercando di realizzare un perfetto equilibrio tra la qualità e la convenienza. Per fare questo, il brand ha creato delle linee esclusive contraddistinte dai propri marchi che possono rispondere alle necessità di chiunque. Kasama Cucine, una linea di alto design che rispecchia lo stile e le funzionalità tipiche delle cucine “made in Italy”; Emmegi camerette living e night, che propone un programma componibile di arredi tutti studiati con materiali nuovi ed ecosostenibili, selezionati dai migliori designer e architetti del team Nuovarredo; Relaxiamoci, sistemi di riposo, che offre numerosi modelli di divani, poltrone, letti e materassi con l’obiettivo di rispecchiare e rispettare appieno l’idea di relax; Magrì collection, la linea di alta gamma di Nuovarredo ideata per i clienti più esigenti e che garantisce qualità e funzionalità assolute.

Come afferma Antonio Magrì, attuale Presidente del Cda, “acquistare mobili per la propria casa è una scelta importante”, motivo per cui è fondamentale che il cliente venga seguito passo dopo passo e con professionalità: gli arredatori all’interno dei punti vendita indirizzano nel momento della scelta, mentre gli architetti e i tecnici accompagnano nelle misurazioni e nella progettazione degli spazi tramite un sopralluogo a domicilio. Gli addetti alle consegne, selezionati tra le migliori aziende artigiane si occupano dell’installazione e del montaggio degli armadi a perfetta regola d’arte.

A confermare la qualità dall’azienda c’è Anna Falchi che, in veste di testimonial, presenzia da quattro anni agli eventi organizzati dal marchio pugliese che, nel 2015, ha tagliato un altro traguardo aggiudicandosi il titolo di migliore azienda italiana nel settore “Distribuzione e Commercio” in occasione dell’evento “100 Eccellenze italiane” presso Palazzo di Montecitorio.

Due eventi imperdibili: Fiera del Levante e Fiera MOA

Il 9 settembre 2022 l’associazione Verapuglia ha consegnato all’azienda il prestigioso riconoscimento “Eccellenza di Puglia” inserendo Nuovarredo tra le migliori realtà commerciali della regione.

Per chiudere al meglio il mese di ottobre e a conferma della presenza capillare dell’azienda sul territorio, Nuovarredo torna a presenziare in due grandi eventi: la fiera del Levante (Bari) e la Fiera MOA (Roma). Il 22 ottobre, l’azienda anima la Fiera del Levante di Bari con un cooking show reso unico dalla presenza della testimonial Anna Falchi e della chef Antonella Ricci. Esattamente una settimana dopo, il 29 ottobre, l’azienda sbarca alla Fiera MOA di Roma, casa del design e degli arredi firmati Made in Italy. La mostra ospita le migliori aziende di arredamento italiano, un titolo che Nuovarredo si è guadagnato ormai sette anni fa. La fiera romana apre le porte dal 29 ottobre fino al 6 di novembre: una settimana in cui l’azienda può sfoggiare la qualità dei propri prodotti e l’unicità delle proprie linee.

Per ulteriori informazioni sull’azienda e sulle linee di arredamento è possibile visitare il sito www.nuovarredo.it oppure i profili social Facebook e Instagram.