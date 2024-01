Sostenibilità energetica e trasformazione digitale: binomio unico per un’innovativa strategia di marketing

Nell’attuale contesto globale caratterizzato da incertezza e dalla necessità di muovere i propri passi con accortezza, sicurezza e verso soluzioni sostenibili, sempre più aziende stanno abbracciando iniziative innovative nei settori chiave della sostenibilità energetica e della trasformazione digitale. Questa crescente tendenza non solo riflette una risposta alle sfide ambientali e sociali, ma anche una strategia di crescita e competitività ormai imprescindibile.

Un modo tutto nuovo di percepire la sostenibilità e il risparmio

Il settore della sostenibilità energetica è al centro di molte iniziative che mirano a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere fonti di energia rinnovabile. Tra i progetti più interessanti e vantaggiosi per imprese, liberi professionisti e privati c’è senza dubbio quello proposto da ET Holding con ET Members, l’innovativa piattaforma di e-commerce pensata per negozianti e professionisti che permette di attuare una strategia di marketing unica e innovativa, garantendo al contempo un importante risparmio in bolletta.

Nato dall’esperienza e dalla professionalità di Energy Tecno - società leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica fondata a Lecce nel 2010 da Daniel Taurino - ET Holding è un gruppo di aziende formato proprio da Energy Tecno S.p.a. ed ET Members. Una realtà che coniuga, quindi, la componente energia e quella strategica per raggiungere l’ambizioso traguardo di sostenere i propri clienti e permettere loro di risparmiare e acquisire visibilità in modo semplice e immediato.

Un approccio integrato per un domani migliore

Gruppo in grado di abbracciare diverse attività nei settori delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e delle soluzioni digitali avanzate, ET Holding opera incentrando la propria vision su un approccio integrato, capace di bilanciare aspetti economici, sociali e ambientali. Tutto questo mirando contemporaneamente a promuovere un domani migliore per le generazioni future, tramite investimenti e iniziative innovative nei settori chiave della sostenibilità energetica e della trasformazione digitale.

Da sempre, infatti, Energy Tecno è impegnata nelle rinnovabili. Non solo offrendo consulenza su scala nazionale e promuovendo tecnologie a basso impatto ambientale, ma anche puntando a migliorare l'efficienza energetica e all'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia sostenibile e per ridurre i costi in bolletta, con un netto risparmio sui consumi di energia elettrica e gas: una priorità cruciale per imprese, famiglie e liberi professionisti.

Ponendo al centro dei suoi servizi la sostenibilità, la trasparenza e la soddisfazione del cliente, con ET Members Energy Tecno ha creato un binomio risparmio-energia, associando soluzioni di risparmio energetico ai prodotti offerti. Oltre alla commercializzazione di prodotti di efficientamento energetico ed impianti fotovoltaici, infatti, la realtà salentina è oggi reseller di energia per tutti i suoi clienti “ET Luce e Gas”.

Una piattaforma innovativa e ricca di vantaggi

La piattaforma di servizi ET Members nasce nel 2020 dalla necessità di fornire risposte concrete alle sfide dell’oggi e rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato, offrendo la migliore soluzione di marketing per le Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti. Idraulici, ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, ma anche negozi, ristoranti e hotel trovano su ET Members una vasta gamma di servizi.

I vantaggi per chi desidera usufruire dei servizi offerti dalla piattaforma sono molteplici, a cominciare dalla possibilità di crescita professionale e di diversificazione delle opportunità. In sintesi, attraverso la rete estesa di ET, clienti e professionisti possono interagire su una piattaforma unificata, intuitiva e veloce, semplificando notevolmente il processo di incontro tra domanda e offerta.

Strategia mirata, convincente e conveniente

ET Members si trasforma così in una community business Made in Italy che cambia il modo di fare impresa e di promuovere la propria attività, dando la possibilità di rinforzare la propria brand image, creare partnership strategiche con altre aziende e fidelizzare i clienti offrendo loro numerosi benefit. La piattaforma mette infatti a disposizione una vetrina esclusiva, un blog e un e-commerce per una strategia di marketing mirata e convincente.

Facendo semplicemente registrare su etmembers.com i propri clienti si permetterà loro di risparmiare sulla componente energia. Basta passare le utenze di luce e gas a ET Luce & Gas S.p.A. per attivare un benefit conto e ricevere un bonus di benvenuto immediato in materia prima da scontare direttamente in bolletta. Inoltre, ogni 2 euro spesi nel circuito ET Members permettono di ricevere kWh da scontare in bolletta e un cashback in euro.

Insomma, la rivoluzione energetica passa da un modo tutto nuovo di offrire i propri servizi e vendere i propri prodotti. Con ET Members si accede a una strategia di marketing unica e innovativa per la propria attività e per i propri clienti, tra sostenibilità ambientale e risparmio immediato sulla componente energia.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.etmembers.com