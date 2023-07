Premio Templum, il prestigioso riconoscimento per celebrare l’architettura moderna

Assegnato dall’associazione Liber, realtà impegnata da anni nella valorizzazione dell’italico merito in diversi ambiti, il prestigioso riconoscimento ha voluto premiare venti progetti degli architetti italiani emergenti, uno per ogni regione, e riconoscere al primo classificato assoluto il Premio Aureum Templum.

Organizzato in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna, e svoltosi alla presenza di istituzioni e addetti ai lavori, l’importante evento ha trattato i temi della sostenibilità integrata e della continuità fisica e culturale tra architettura e ambiente circostante.

La prima edizione di Premio Templum

Ben 230 i progetti selezionati da Rde e premiati con il riconoscimento simbolico “Progettista Partner di ArchitettItaliani”. Una selezione che sarà inserita nella prima edizione di “ArchitettItaliani”, volume concepito con l’intenzione di rendere merito al talento degli architetti emergenti e delle aziende partner d’Italia e ai loro progetti.

La manifestazione è stata condotta dalla giornalista Alda D’Eusanio e conclusa dall’intervento del Sottosegretario al Ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi.

Architettura, innovazione e sostenibilità

Tra i progetti hanno trovato spazio abitazioni di diversa tipologia, ma anche palazzi e luoghi commerciali, così come complessi turistici e residenziali. Minimo comun denominatore? La sostenibilità.

Soluzioni ricorrenti in progetti dalla spiccata anima bioclimatica, in grado di sfruttare irradiazione e ventilazione naturale, e si esaltano in scelte estetiche moderniste o che sfruttano elementi architettonici modulari e geometrici, ma anche capaci di alternare sapientemente vuoti, pieni e tagli verticali di luce, oltre a soluzioni più “formali”, per un connubio di arte e architettura in una visione contemporanea e innovativa.

Proprio il concetto di innovazione è baricentro attorno a cui ruota la vision di Platinum Concept, azienda di produzione pugliese che, attraverso la messa in opera, con l’architetto Massimo Accoto quale lead designer, di uno spazio espositivo presso una delle concessionarie del gruppo MPM, ha preso parte a Premio Templum nella figura del CEO, Daniel Caiulo.

Il progetto, di rilevante entità, ha comportato una integrale ristrutturazione dell’immobile attraverso la quale l’Architetto Massimo Accoto, è uscito da un concetto di anonimato ponendo il nuovo showroom come luogo e spazio fortemente comunicativo.

La messa in opera da parte della Platinum Concept si è articolata in diverse fasi, dal render alla rielaborazione vettoriale, un approccio analitico al progetto che si manifesta in una copertura di soffitti e pareti per più di 1000 mq, la ricerca costante di materiali innovativi ha permesso di eseguire il progetto con carta da parati stampata con inchiostri certificati green gold.

L’impegno di Platinum Concept

Platinum Concept mette in ogni suo progetto elevata cura al dettaglio, precisione chirurgica e processi di lavorazione controllati. Una realtà di eccellenza, che ha scelto di internalizzare nei propri mille metri quadrati di sede la lavorazione del legno e del ferro, così da consentire, con il supporto del reparto di digital printing, di condurre e seguire ogni fase della lavorazione in loco.

Alla base del progetto, sono poste ricerca e sviluppo costante, impreziositi da una originalità unica che rivive in soluzioni tecniche per la realizzazione di progetti di arredo, interior e retail. Ma Platinum Concept è anche rivestimenti, decorativi o isolanti, stampati su misura, in altissima qualità e completamente personalizzabili grazie all’area digital printing, per essere applicati su superfici esterne, così da rinnovare prospetti e facciate di strutture residenziali e commerciali.

E, poi, progettazione e allestimenti, dal rendering alla consegna chiavi in mano, con un costante supporto al cliente: l’idea diventa prima sviluppo di un progetto grafico, poi si passa alla produzione. Tutta gestita in azienda, fino alla consegna, distribuzione e montaggio in loco del prodotto finito.

Il partner ideale per qualsiasi progetto

L’esperienza maturata negli anni permette, infatti, a Platinum Concept di realizzare qualsivoglia allestimento. Grazie alla tecnologia all’avanguardia per la lavorazione del legno, del ferro e di materiali compositi, e alle immagini fotorealistiche di altissima qualità create dal reparto di design, Platinum Concept è partner ideale per qualsiasi tipo di progetto, interamente personalizzabile.

Platinum Concept si impegna a ridurre costantemente il proprio impatto sull'ambiente, a partire da una produzione green di energia per la propria attività attraverso l’impiego del proprio parco fotovoltaico. Platinum Concept Srl si trova a Novoli, Lecce, in strada Esterna Novoli Arnesano, 42. Per maggiori informazioni sito internet www.platinumconcept.com. Per prenotare un appuntamento e dettagli è possibile telefonare allo 0832 1832114 o inviare una mail a dc@platinumconcept.com.