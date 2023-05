DevOps: la chiave per il successo nella trasformazione digitale

DevOps, acronimo di "Development" e "Operations", è un approccio all'ingegneria del software che ne integra lo sviluppo e il rilascio con le operazioni IT. Il metodo si basa sulla collaborazione tra i team, con l'obiettivo di automatizzare i processi: un’operazione cruciale per le aziende che vogliono rimanere competitive. DevOps risponde pienamente a tale necessità, distinguendosi per la capacità di migliorare l'efficienza operativa, la qualità del software e la velocità di rilascio dei prodotti.



Cos'è esattamente DevOps?

DevOps è un insieme di pratiche e strumenti progettati per consegnare applicazioni e servizi a un ritmo elevato. Questa metodologia unisce lo sviluppo (Dev) e l'operatività informatica (Ops) in un processo unificato, mirato a ridurre il ciclo di vita dei processi e a fornire aggiornamenti di alta qualità e continua frequenza.

Non meno importante, promuove la collaborazione tra le diverse squadre coinvolte, favorendo l'integrazione e la comunicazione continua. Il risultato è una catena di valore IT efficiente e reattiva, che consente alle organizzazioni di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e di fornire soluzioni innovative ai loro clienti. Ha infatti guadagnato un posto di primo piano nell’offerta di molte società di consulenza informatica, come NTT DATA ad esempio, a cui sempre più spesso le aziende si rivolgono per implementare tale approccio.



Il ruolo di DevOps nella trasformazione digitale

Soventemente le organizzazioni utilizzano tecnologie per creare nuovi modelli di business o modificare quelli esistenti. In questo scenario di trasformazione digitale, DevOps gioca un ruolo chiave.

Come visto, fornisce un framework che permette di accelerare il tempo di rilascio dei software, migliorare la qualità dei prodotti e aumentare l'efficienza operativa. Ciò si traduce in una maggiore competitività nel mercato digitale e in una migliore capacità di rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Inoltre, la cultura DevOps promuove un ambiente di lavoro che favorisce la sperimentazione e l'apprendimento, aspetti fondamentali per rimanere vivi nell'era digitale. Sperimentazione e fallimento sono visti come parte integrante del processo di ricerca, che incoraggia la creatività: solo così è possibile scoprire soluzioni nuove e migliorate.

Nell'attuale panorama tecnologico, dove il cambiamento è un elemento essenziale per la sopravvivenza e la crescita delle imprese, DevOps può agire come un vero e proprio catalizzatore. Il suo approccio alla collaborazione e all'automazione, unito alla sua focalizzazione sulla consegna continua e sul valore, conduce a un’innovazione più veloce e proficua. Il tutto facilitando l'adozione di nuove tecnologie e l'integrazione di diverse piattaforme e strumenti.



DevOps: sfide e opportunità

Nonostante i molti vantaggi offerti da DevOps, la sua adozione può presentare diverse sfide. Per esempio, può essere difficile mutare la cultura organizzativa esistente e ottenere l'adesione di tutti i membri. Questo richiede un forte impegno da parte della leadership e una strategia ben pianificata.

D'altro canto, il gioco vale la candela: oltre ad agire sugli aspetti sopracitati, che portano a un maggiore livello di soddisfazione del cliente e a una sua maggiore fidelizzazione, aiuta a creare un ambiente di lavoro non solo più collaborativo, ma anche maggiormente inclusivo.

Per sfruttare appieno le potenzialità di DevOps, è necessario puntare su una formazione continua e su uno sviluppo delle competenze, non solo tecniche, ma anche relative alla gestione del cambiamento e alla collaborazione tra team.