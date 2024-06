Medimex 2024: a Taranto con musica, incontri, talento e intelligenza artificiale

Taranto torna a ospitare Medimex 2024, International Festival & Music Conference. Giunta alla tredicesima edizione, dal 19 al 23 giugno 2024, l’attesa manifestazione darà la possibilità di assistere a esibizioni straordinarie che porteranno sul palco stelle della musica internazionale, ma anche di giovani e nuovi talenti.

Promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, affianca ai concerti numerosi appuntamenti per i professionisti della musica e per il grande pubblico che ruoteranno intorno all’intelligenza artificiale, tema centrale per la musica e per l’umanità, attraverso panel, incontri, mostre e numerose attività.

The Smile, Pulp e The Jesus and Mary Chain: tre concerti imperdibili

Il programma di quest’anno porta nella splendida cornice della Rotonda del Lungomare di Taranto tre concerti imperdibili. Sabato 22 giugno saliranno sul palco di Medimex 2024 per la loro prima data italiana i The Smile, con Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead insieme a Tom Skinner. Domenica 23 giugno sarà la volta dei Pulp, una delle band più rappresentative della scena britpop, che avrà proprio a Taranto l’unica data italiana del loro tour. Sempre domenica, il festival porta in concerto per la loro unica data nel Sud Italia la band culto degli anni ’80, The Jesus and Mary Chain.

Allo Spazioporto tornano gli showcase

Tornano, poi, i tanto apprezzati showcase, che allo Spazioporto di Taranto, in collaborazione con Rete Itraliana World Music, KeepOn Live e I-Jazz dal 19 al 21 giugno, daranno vita a tre serate assolutamente da non perdere per conoscere e talenti della scena musicale italiana. Un’opportunità unica per immergersi nelle sonorità più interessanti e innovative della scena World, Jazz, Indie/Pop/Rock pugliese e nazionale.

Bon Gruen, il fotografo di John Lennon sbarca a Taranto

Ma Medimex è anche Bob Gruen: John Lennon, The New York Years la grande mostra allestita dal 19 giugno al 14 luglio presso il MarTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che racconta attraverso 60 fotografie e testi, la più importante collaborazione del fotografo newyorchese, quella con John Lennon e Yoko Ono.

In occasione dell’inaugurazione, mercoledì 19 giugno, accompagnato da Luca De Gennaro, Gruen sarà presente al MarTa per un incontro in cui esplorerà anche a parole il suo rapporto con una delle coppie più leggendarie della storia della musica.

Una Sirena Cibernetica sulla facciata del Castello Aragonese

Dal 20 al 23 giugno, la facciata del Castello Aragonese si anima, invece, con il video mapping Infinite Loop, AI Endless Exploration, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels realizzata per il Medimex, azione di arte pubblica che vuole essere una riflessione sull’impiego dell’IA, tema della manifestazione, messa in mostra attraverso una Sirena Cibernetica come rappresentazione di una creatura che incanta l’umano, celando al contempo la propria pericolosità. Perché l’IA seduce con la promessa della sua crescente efficienza, ma cela anche rischi.

Attività professionali e di networking per approfondire lo stato della musica

L’edizione 2024 di Medimex pone grande attenzione anche alle attività professionali e di networking, portando in calendario numerosi appuntamenti con i protagonisti del music business italiano trattando le tematiche più interessati coinvolgendo i professionisti che le vivono ogni giorno.

Dalle strategie per esportare la musica al preservare il patrimonio culturale immateriale e lo sviluppo sostenibile, passando dalla progettazione di eventi musicali con un approccio alle diversità in Italia, il ruolo cruciale dei live club e dei festival, l’Italia a Eurosonic 2025, la gestione dei fondi UE destinati alla musica, fino al “peso” della proprietà intellettuale ai tempi dell’IA, i nuovi luoghi del jazz del domani, scrivere e cantare musica per le immagini.

Puglia Sounds Musicarium, a scuola di musica

Il ricco programma accoglie anche il ritorno di Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica rivolta ai partecipanti a Next Generation Music Awards 2024, premio rivolto ai musicisti pugliesi under 30, sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del progetto S.A. FAME Cluster, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, attuato dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il progetto "Galattica" e promosso dalla Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI Puglia.

Tenuta da personalità di spicco del panorama musicale, tra Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello, Teatro Fusco e Università, dal 20 al 23 giugno, la scuola propone lezioni, anche sul campo. Tra i temi trattati trovano spazio la creatività e della tecnologia per i video live negli eventi, il percorso per diventare un Live Sound Engineer professionista, Live Show Design, Registrazione e Missaggio, Fotografia rock e dintorni, Creazione di contenuti originali per PODCAST, Creazione di una fanzine digitale.

I finalisti del Next Generation Music Award si esibiranno dal vivo venerdì 21 giugno alle 21 al Caffè Letterario di Taranto. Al termine delle esibizioni, una giuria proclamerà il vincitore, a cui verrà assegnata la produzione di un E.P., un concerto dal vivo in Puglia nella rete dei “Nodi Galattica” e la partecipazione ad una campagna di comunicazione su social, radio, giornali e podcast. Per partecipare è possibile iscriversi sul sito medimex.it.

Medimex Music Factory

Dal 20 al 22 giugno al Conservatorio Statale di Musica “Giovanni Paisiello” torna anche Medimex Music Factory, realizzata in collaborazione con Sony Music Publishing Italy, che quest’anno prevede le categorie colonne sonore per cinema e serie TV e cantautorato ed è rivolta a 10 compositori (età max 35) e 18 cantautori (età max 30).

Tra i partecipanti, Sony selezionerà due studenti che si aggiudicheranno due premi: per la categoria colonne sonore, una giornata di lavoro a Roma, con copertura delle spese da parte di Sony con uno dei tutor; e, per la categoria cantautorato, la produzione, pubblicazione digitale e promozione di un singolo con un’etichetta discografica.

Rivalità storiche della musica e la prima del film di Ethan Silverman

Il programma di Medimex 2024 arriva anche al Teatro Fusco di Taranto con una serie di appuntamenti dedicati alla contrapposizione e alla storica rivalità tra grandi artisti. Giovedì 20 giugno alle ore 19 con Tormento e Damir Ivic portano in scena le vicende musicali e umane sfociate in tragedia dei rapper the Notorious B.I.G. & Tupac Shakur. Alle 21 tocca alla rivalità tra Michael Jackson & Prince raccontata Carlo Massarini e Luca De Gennaro. Sabato 22 giungo alle ore 19 la sfida delle sfide tra The Beatles & Rolling Stones con Gino Castaldo, mentre domenica 23, sempre alle 19 Manuel Agnelli e Gino Castaldo trattano della grande amicizia e seminale collaborazione tra Lou Reed & David Bowie.

Alle 21 di venerdì 21 il Teatro ospita, invece, il regista Ethan Silverman per la prima nazionale del film AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex. AngelHeaded Hipster. Primo documentario dedicato alla musica e ai testi complessi e rivoluzionari di Marc Bolan e T. Rex, la pellicola riunisce materiali d'archivio, interviste con Bolan, Elton John e Ringo Starr, ma anche interpretazioni musicali filmate di artisti come Nick Cave, John Cameron Mitchell, Joan Jett, Macy Gray, U2, Lucinda Williams, Father John Misty e il figlio Rolan Bolan e molti altri.

Medimex Book Stories e Radio Medimex: segui il Festival in diretta

Presso il Caffè Letterario Cibo per la Mente di Taranto, a cura di Corrado Minervini e in collaborazione con la Casa del Libro Mandese di Taranto torna Medimex Book Stories. Tra gli appuntamenti: giovedì 20 giugno alle 18.30, Generazione Alternativa di Luca De Gennaro; venerdì 21 sempre alle 18.30, La musica è un lampo di Stefano Senardi; sabato 22, medesimo orario, Senza vizi è una vita di merda di Franco Schipani mentre il 23 sarà invece la volta di Franco Schipani.

Gli showcase e l’intera programmazione del Medimex, si potranno ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale che seguirà tutti gli eventi realizzando dirette, interviste e speciali. Ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini, sarà in onda sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio del circuito Luoghi Comuni. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti costanti, è possibile visitare il sito medimex.it