Il ritmo travolgente della miglior scena italiana e mondiale conquista Lecce

Matera, Lecce, Gallipoli, Molfetta, Paestum. Un itinerario turistico? Non proprio: sono gli splendidi luoghi toccati quest’anno dall’Oversound Music Festival 2023, che, dopo il successo delle prime due edizioni, ha debuttato a giugno ancora più ricco e denso di nomi importanti, incendiando il Sud Italia con una rassegna musicale variegata, eterogenea e imperdibile. Moltissimi gli artisti in calendario, nazionali e internazionali, per un Festival unico nel suo genere per le sonorità proposte, adatte a tutti i palati, dal pop al rap, dal jazz all’alternative hip-hop e al rock progressivo e che ad agosto farà tappa esclusivamente a Lecce con una serie di eventi da non perdere.

Una rassegna da gustare in tutta la potenza della dimensione live in location piene di storia e bellezza: i riflettori sono però puntati tutti sul Pala Live di Lecce, la splendida area concerti protagonista degli eventi agostani. Oltre ai vari Luchè, Mr. Rain, Fiorella Mannoia & Danilo Rea, Piero Pelù, Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra, Jethro Tull, Massimo Ranieri, Nek & Francesco Renga, Giorgia, Coma Cose, Levante, Tananai, Silent Bob & Sick Budd & Gianni Bismark, Rocco Hunt, Venditti & De Gregori, che si sono esibiti o dovranno ancora salire sui palchi dell’Oversound Music Festival, i due concerti più attesi sono quelli di Black Eyed Peas e Articolo 31, che si esibiranno al Pala Live rispettivamente il 13 e 19 agosto.

Un calendario concertistico 2023 incredibile e spumeggiante che denota una grande ricercatezza musicale e la volontà di offrire un evento completo, inclusivo, capace di far ballare tutti e anche di valorizzare un territorio la cui magnificenza va oltre l’estetica naturale artistica.

Black Eyed Peas e Articolo 31 pronti a far ballare il Pala Live

Di particolare rilevanza tra gli appuntamenti del mese di agosto organizzati presso il Pala Live di Lecce sono sicuramente i Black Eyed Peas, domenica 13 agosto. La band statunitense è la vera protagonista internazionale di questa edizione pronta a suonare sotto lo splendido cielo pugliese nella loro unica data del Sud Italia. I Black Eyed Peas, formatisi nel 1995, da allora non hanno mai smesso di calcare le scene e possono vantare 6 Grammy, 35 milioni di dischi venduti e veri e propri tormentoni come “Let’s Get It Started” e “I Gotta Feeling”.

Se invece si è fan delle sonorità più scanzonate e ironiche che hanno fatto la storia della musica italiana recente e non solo, allora gli Articolo 31 di J-Ax e Dj Jad sono il concerto perfetto per una serata di puro divertimento e ritorno alle origini. La data da segnarsi in calendario è il 19 agosto: con le loro sonorità che variano dall’hip-hop al funk, dal reggae al rock fino al pop, tra rime freestyle e ritornelli campionati, gli Articolo faranno rimbombare di energia il Pala Live, celebrando la solarità dell’estate con uno show che promette di essere memorabile e che riunirà fan e appassionati di tutte le generazioni.

Un intero mese da ballare e cantare con artisti nazionali e internazionali

Ma l’agosto leccese non vedrà protagonisti soltanto i Black Eyed Peas e gli Articolo 31: per gli amanti del sound made in Italy, il Pala Live ha puntato su tanti altri nomi ed eventi davvero speciali. Per esempio l’appuntamento dedicato al progetto discografico condiviso di Nek e Francesco Renga, un vero e proprio tour, di cui RTL 102.5 è media partner, che approderà a Lecce il 1 agosto. C’è grande fibrillazione anche per la performance del 3 agosto di Mr. Rain, il rapper e produttore discografico rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Supereroi”. Per non parlare del mix di rap e beat sound che accompagnerà l’esibizione del trio Silent Bob & Sick Budd & Gianni Bismark, prevista per l’11 agosto. Le altre date dell’Oversound Music Festival previste ad agosto sono Luchè il 1 agosto a Matera (Parco del Castello Tramontano), Massimo Ranieri il 3 agosto, sempre a Matera nella medesima location, Tananai l’8 agosto a Gallipoli, presso il Parco Gondar, Coma Cose il 25 agosto a Matera; chiudono la manifestazione Venditti & De Gregori, il 16 settembre a Paestum, presso Planet Area.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.oversoundfestival.it, scrivere un’e-mail a info@oversoundfestival.it, chiamare il 348/6066347 oppure monitorare le pagine social Instagram @oversoundfest e Facebook @oversoundmusicfestival. I live iniziano alle 21 e le prevendite ufficiali sono disponibili nel sito di Ticketone/TicketSms e presso diversi punti vendita sparsi sul territorio.