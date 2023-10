Gusti della Capitale: 10 piatti romani da provare assolutamente

Roma, la Città Eterna, è famosa non solo per la sua storia millenaria e i suoi monumenti, ma anche per la sua ricca tradizione culinaria. Tra le tante prelibatezze che la cucina romana ha da offrire, ci sono alcuni piatti che ogni amante del buon cibo dovrebbe assolutamente provare. Ecco una lista di 10 piatti romani che rappresentano l'essenza della cucina capitolina.



1. Pasta all'Amatriciana

La ricetta della pasta all'amatriciana è uno dei piatti più rappresentativi della cucina romana. Originaria di Amatrice, una cittadina in provincia di Rieti, questa pasta ha conquistato i cuori (e gli stomaci) di molti, diventando un simbolo della cucina italiana nel mondo. Gli ingredienti principali sono spaghetti, guanciale di Amatrice, pomodori pelati e Pecorino Romano DOP. La preparazione tradizionale prevede che il guanciale venga rosolato nell'olio extravergine di oliva, sfumato con vino bianco e poi unito ai pomodori pelati. Il tutto viene condito con abbondante pecorino grattugiato.



2. Saltimbocca alla Romana

Un altro piatto iconico della cucina romana è il saltimbocca, fatto con fettine di vitello, prosciutto crudo e foglie di salvia, il tutto legato con uno stuzzicadenti e cotto in padella con burro e vino bianco.



3. Coda alla Vaccinara

La coda alla vaccinara è uno stufato di coda di manzo cotto con pomodoro, cipolla, sedano, carote e aromi. È un piatto ricco e saporito, perfetto per le giornate fredde.



4. Carciofi alla Romana

I carciofi sono un ingrediente molto amato nella cucina romana. Vengono cotti lentamente con aglio, mentuccia, olio e limone, diventando teneri e saporiti.



5. Supplì al Telefono

Questi deliziosi bocconcini di riso, ripieni di mozzarella e ragù, sono fritti fino a diventare croccanti fuori e filanti dentro.



6. Bucatini alla Carbonara

Un altro grande classico romano, i bucatini alla carbonara sono conditi con uova, guanciale, pecorino e pepe nero.



7. Gricia

La gricia può essere considerata una versione "in bianco" dell'amatriciana. È fatta con guanciale, pecorino e pepe, ma senza il sugo di pomodoro.



8. Pajata

Un piatto per i palati più audaci, la pajata sono le budella di vitello cotto con pomodoro e pecorino.



9. Abbacchio al Forno

L'abbacchio, o agnello, è un ingrediente molto utilizzato nella cucina romana. Questa versione al forno è aromatizzata con rosmarino e aglio.



10. Tiramisù

Anche se non strettamente romano, il tiramisù è uno dei dolci italiani più amati e si trova spesso nei menù dei ristoranti di Roma.

La cucina romana è un viaggio attraverso sapori autentici e tradizioni che risalgono a secoli fa. Ogni piatto racconta una storia, come quella della pasta all'amatriciana, che da semplice pasto dei pastori è diventata una delle ricette più amate e conosciute in tutto il mondo. Così, mentre passeggiate tra le strade di Roma, lasciatevi tentare dai profumi e dai sapori di questa cucina incredibile. E ricordate: a Roma, ogni boccone è un tuffo nella storia.