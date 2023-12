Cene della solidarietà: convivialità sociale in sostegno dei più deboli

Le attività e gli eventi che promuovono l'inclusione sociale e l'interazione tra persone provenienti da diverse sfere sociali, religiose o culturali sono fondamentali per favorire comprensione reciproca e abbattere le barriere che, ancora troppe volte, allontanano le persone. In occasione delle festività natalizie, mercoledì 20 dicembre, Despar Centro-Sud ha voluto promuovere ancora una volta il tradizionale appuntamento con la solidarietà. Arrivata alla nona edizione, la manifestazione offrirà oltre 2000 pasti ai più bisognosi in tredici Comuni del Centro-Sud. Grazie alla collaborazione con la Caritas, Maiora-Despar Centro Sud rafforza così il proprio impegno e sostegno al territorio, promuovendo un evento sociale di grande importanza.

Una cena solidale per i più bisognosi

La generosità e la fratellanza sono alla base dell'evento sociale promosso da Despar Centro-Sud: le Cene della Solidarietà sono ormai diventate una tradizione, con l'iniziativa volta a regalare la gioia di un pasto natalizio a chi è meno fortunato o chi vive una situazione anche momentanea di indigenza. La povertà alimentare è un problema annoso e Maiora – Despar Centro Sud, da sempre attenta a tradurre in gesti concreti il proprio ruolo nei confronti delle necessità delle persone e del territorio, si è nuovamente mossa in prima linea per supportare i bisogni di tutti. In un anno pieno di sofferenza e guerre, questo appuntamento assume un significato ancora più profondo, ponendosi l'obiettivo di unire attraverso il cibo le varie culture, religioni e le diverse esperienze di vita.

La Cena della Solidarietà di Despar

Mercoledì 20 dicembre Despar Centro-Sud promuove, così, la nona edizione delle Cene della Solidarietà, un evento solidale che tocca tredici comuni, Despar e i volontari del personale, nonché i referenti parrocchiali della Caritas, per offrire a tutti gli indigenti, i senza tetto e ai richiedenti asilo, la possibilità di sedere a una grande tavola imbandita per godere appieno della splendida atmosfera del Natale. Anche quest'anno l'obiettivo è quello di unire, includere, interagire, attraverso più di duemila pasti caldi, offerti in Puglia (a Barletta, Trani, Corato, Massafra, Lecce e Nardò), Abruzzo (a Pescara), Basilicata (a Matera) e Calabria (a Vibo Valentia, Lamezia Terme, San Marco Argentano, Rende e Cosenza).

Abbattere le differenze e sostenere i bisognosi

La peculiarità che da sempre rende inclusive le Cene della Solidarietà è la ricerca, conviviale, dell'abbattimento delle differenze religiose e culturali che troppo spesso si frappongono tra gli individui, frenandone la socialità. Tutti, durante questi eventi, vengono rispettati, con menu studiati al dettaglio per andare incontro alle differenti usanze e necessità di ciascun ospite, nel pieno spirito della condivisione, dell'armonia e del rispetto.

La povertà assoluta come piaga sociale in Italia

Secondo gli ultimi report Istat, la maggiore incidenza delle famiglie in povertà assoluta si conferma nel Mezzogiorno (10,7%). In numeri parlano di un contesto sociale italiano con oltre 2,18 milioni di famiglie in difficoltà. In virtù di questa situazione, Maiora Despar si pone nuovamente in prima linea nel sostenere il territorio e le persone: "Gli ultimi anni, a causa delle note situazioni geopolitiche, hanno generato una sensazione di estrema incertezza che ha influenzato la popolazione", spiega Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora Despar Centro-Sud. "Le conseguenze derivanti dagli eventi degli ultimi tre anni hanno avuto un impatto significativo. In un periodo storico così incerto, è dunque fondamentale la responsabilità nei confronti del benessere delle persone. Questa iniziativa vuole essere un segnale che lanciamo al territorio, al quale cerchiamo ogni giorno di dare il nostro contributo".

Per saperne di più è possibile visitare il sito internet www.mydespar.it/azienda/cena-solidarieta-2023.