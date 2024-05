A costo di far venire un colpo a tutti gli specialisti che hanno fatto del riordino del guardaroba il loro lavoro e la loro missione, sarebbe bene non buttare mai nulla dei propri abiti o accessori. O quasi. Non per ritrovarsi a essere degli accumulatori seriali e compulsivi di vestiti e varie ed eventuali, ma perché tutto torna nella moda e, quindi, trovarsi già preparati e abbigliati potrebbe essere un bel vantaggio.

Adesso è l'ora delle zeppe, che hanno sempre diviso il popolo dei potenziali acquirenti di queste calzature, ma che, va detto, innalzano senza creare grandi problemi di postura se si deve camminare a lungo o per terreni accidentati (vedi alla voce sampietrini romani, capaci di far fuori i tacchi di buona parte della popolazione).

La passerella

Praticità o meno, c'è una foto simbolo che ha decretato la loro nuova primavera ed è stata scattata nei pressi della passerella fall/winter di Chloé, quella dove ha debuttato Chemena Kamali con il suo stile boho-chic. Ma, appunto, il tutto non è avvenuto sotto i riflettori, ma in front row, dove, comodamente sedute come spettatrici c'erano Liya Kebede, Sienna Miller, Kiernan Shipka, Georgia May Jagger, Pat Cleveland, Anna Cleveland, Anne Watanabe, Suzy Bemba, Manon Bresch, Clémence Poésy, Alice Isaaz, Kathryn Newton, Thomasin McKenzie, Marisa Abela, Eva Danino e Lou Lampros, tutte it-girl ammirate per il loro stile e tutte con lo stesso paio di scarpe. Dotate di zeppa, appunto. Sembrava un tuffo nostalgico nei primi anni Duemila, il modello di calzatura in questione si chiama Maxime ed è, ovviamente, un'astuta mossa di marketing della casa di moda, ma quel grosso tacco a forma di zoccolo con plateau, replicato su più coppie di piedi, è un chiaro indicatore di un'inversione di tendenza, da portare con jeans a gamba larga o con abiti sottoveste molto bohémien.

«Preparatevi a indossare una gran quantità di zoccoli e zeppe di legno», ha commentato dalle pagine del prestigioso New York Times la critica di moda Vanessa Friedman proprio scrivendo a proposito della sfilata di debutto di Kamali, dove questo modello Maxime era presente in modo soft e nella versione con la punta chiusa, più adatta del sandalo alla stagione fredda. La zeppa, peraltro, studiata da vicino, è piena di scritte incise, proprio come un muro dove gli innamorati lasciano fluire i propri sentimenti graffittari. Una ragazza libera, spensierata, dal fascino vivace, che butta all'aria i tacchi, ma non rinuncia a slanciarsi: ecco l'immagine che ne viene fuori. Ma che, evidentemente, anche altri designer hanno immaginato.

Orientarsi

Se il brand spagnolo Castaner da sempre gioca sulla tipica calzatura del luogo, la espadrilla, sinonimo di libertà e di uno chic disincantato, elevandola con plateau e tacchi sempre votati alla stabilità, adesso anche Gucci ha aggiunto numerosi centimetri anche al suo mocassino più classico e maschile. Moschino illumina i suoi sandali zeppati con maxi pietre: giocoso e irriverente il modello in raso nero, come nella tradizione della griffe. Sembra, poi, che allunghi le gambe a dismisura lo zoccolo scolpito nel legno da Saint Laurent. Sì, si abbina perfettamente alla famosa sahariana della maison, ma, va detto, bisogna saperci camminare, perché il tacco oltre i 12 cm in un materiale che rimane rigido nella sua scultorea compostezza può creare qualche problema a chi non ha l'andatura di una modella.

I platform di Ermanno Scervino sono, invece, ugualmente infiniti, ma in camoscio, che matcha bene con la carnagione della gamba creando un piacevole effetto ottico. Insomma, quest’estate (e probabilmente non solo) si può essere davvero pronte a vedere il mondo da un'altra prospettiva. Il che può rivelare e regalare nuove inquadrature e scorci. Oltre che la sensazione di essere gazzelle svettanti e molto boho chic.