Per il sesto anno consecutivo, Sorgenia è in prima fila a combattere la violenza di genere. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, parte la nuova campagna di sensibilizzazione #Sempre25novembre, il cui obiettivo è diffondere quanto più possibile il servizio “1522”, numero verde antiviolenza e stalking del dipartimento per le Pari Opportunità e primo strumento di soccorso per le donne che subiscono maltrattamenti.

APPROFONDIMENTI

VIGONOVO Giulia Cecchettin, il super-testimone Marco Musumeci: «Sono stato io a chiamare il 112 dopo aver sentito le urla»

Locandine informative sul 1522 verranno esposte negli spazi esterni e nelle toilette degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, Napoli, Torino, Alghero, Olbia e Trieste, luoghi considerati idealmente sicuri dove le donne hanno ampio margine di libertà e movimento. Anche la rete di Farmacie Italiane aderisce all’iniziativa, affiggendo manifesti informativi nelle 45 farmacie e 9 parafarmacie che ne fanno parte e studiando messaggi e comunicazioni personalizzati da mandare ai clienti tramite newsletter.

A corredo, un Qr Code consentirà l’accesso a una pagina web con testimonianze, informazioni e un questionario per riconoscere situazioni di potenziale pericolo. Per una maggiore capillarità, l’azienda coinvolge anche gli uomini, portando il messaggio anche negli spazi a loro riservati e accrescendo la consapevolezza su un problema in costante aumento nel nostro Paese. Michele De Censi, ad di Sorgenia: «Vogliamo valorizzare gli strumenti istituzionali esistenti, mettendo in campo le nostre risorse a favore della comunità. Lo facciamo anche grazie al fondo infrastrutturale F2i con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre crescente di persone. Ci auguriamo di poter contribuire a un cambiamento culturale necessario e non più rinviabile».