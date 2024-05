Un lettino, tra gli alberi o magari accanto a una mini-piscina, dove rilassarsi e prendere un poco di sole, lontani dalla gente. O anche una più semplice panchina, con schienale poggiato contro il muro, dove sedersi la sera a guardare le stelle, cercando risposte al destino o solo un'occasione per esprimere un desiderio. Giardini e terrazze sono lo spazio di casa consacrato al benessere - lo ha insegnato la pandemia - e, di fatto, alla “fuga” dalla routine, al tempo per sé, alla distrazione dalle preoccupazioni quotidiane, che sia facendo giardinaggio o solo riposandosi su un'amaca.

Il relax

E se stare all'aperto si fa garanzia di serenità, non stupisce che il mondo del design punti l'attenzione su arredi e accessori per trasformare le aree open air in piccoli “eden” privati. Su misura di spazio e fantasie. Chi ha un giardino, anche piccolo, non rinuncerà al piacere di sdraiarsi su un'amaca. Amanda – peraltro presente anche nel film La Grande Bellezza - è una vera icona per Unopiù: il corpo è in fusti di legno lamellare composti ad arco – disponibile anche con base in acciaio zincato e sabbiato - e regge la rete di corda, realizzata a mano, in polipropilene grigio melange o in cotone bianco grezzo. Suggerito l'abbinamento con l'ombrellone Lipari, concepito per trasformare uno spazio d'ombra in un salotto, o con il più moderno modello Salento. Hulasol, invece, firma Faro, ombrellone dalla forma rotonda, che combina acrilico Sunbrella e poliestere marino, e, la sera, quando inizia a calare il buio, si trasforma in lampada.

Collegata a una app per smartphone tramite Bluetooth, la luce può essere personalizzata, anche con cambi di colore. Chi ama farsi cullare ma preferisce la comodità di poltrone e divano non rinuncerà al piacere del dondolo. Aldebaran Resin di Samuele Mazza è una sorta di area relax oscillante: la struttura è in resina sintetica, intrecciata a mano, e diventa una cornice per la seduta ampia e avvolgente, sospesa ovviamente. Stessi brand e visione glamour per il letto a baldacchino Wezen, isola dedicata al relax, con motivo a maxi paglia di Vienna e tende leggere. Richiede decisamente meno spazio la panchina Luxembourg di Fermob. Interamente in alluminio, porta una nota di colore anche in terrazza. Per chi preferisce un tocco scultoreo, la firma è quella di Ron Arad. Folly di Magis, in polietilene stampato in rotazionale, ricorda un’onda o anche il simbolo dell’infinito. Firma, visione e materiali tornano anche nella poltroncina Raviolo.

Il gusto

Per accompagnare il riposo e soprattutto i momenti di incontro, Costway propone il carrello ghiacciaia da settantasei litri, pensato proprio per l’esterno, per tenere al fresco le bevande. A completarlo, nella parte anteriore si trovano apribottiglie e contenitore per i tappi. Innovagoods abbina il tavolo al frigorifero con Frizzble, ad altezza regolabile: ideale sia in giardino, sia in terrazza, consente di tenere in ghiaccio vini e bevande. A chi ama giardinaggio e orto, Onlywood propone l’Orto Rialzato, in legno autoclavato trattato per poter essere usato in giardino, a contatto con la terra, e gli orti pensili, con gambe, concepiti proprio per coltivazioni da balcone o terrazza. «Non è facile avere un bel giardino - diceva Herman Hesse - è difficile come governare un regno».

Illuminazione

Pannello solare ad alta efficienza per assicurare un’energia naturale. Porta micro USB C per la ricarica a rete, per non rimanere mai senza illuminazione. E rilevatori di presenza per accendersi al passo. È una luce calda, potente e suggestiva, quella offerta dalla lanterna solare, appunto, Mandaley firmata Les Jardins. Un sistema di piccole sbarre, pare “ingabbiare” idealmente un fascio di luce, per mantenere la magia - e la forza - dei raggi del sole, anche con il buio, a rischiarare giardini, vialetti, terrazze. L’idea dell’antica lanterna seduce i designer. Turn+ è la lampada “nomade” di Ambientec: la lanterna portatile è stata disegnata da Nao Tamura in modo da unire la tecnologia più sofisticata con le forme della memoria e della tradizione, a creare una sorta di moderna poesia. C’è una nota di mistero, quasi un rimando a forme aliene, nella lampada Cyborg Big di Martinelli, che, alta centosessanta centimetri, si fa scultura luminosa, catturando l’attenzione e diventando elemento cardine del paesaggio esterno. La lampada è disponibile in due versioni: luce diffusa in polietilene bianco e luce diretta per la versione colorata, in EcoAllene®, materiale eco-friendly derivato dal riciclo di polilaminati.

Sono le “foglie” a fare luce nella lampada Sanremo, a forma di palma stilizzata, presentata da Poltronova. Il fusto metallico sostiene le foglie lanceolate di metacrilato trasparente o verde fluorescente. Il prototipo prevedeva anche la magia di un suono, capace di rievocare il canto del grillo. Oggi della melodia non c’è traccia ma rimane l’incanto di una forma fantasiosa. E romantica. Il modello, infatti, risale al 1968 e fu creato come dono di fidanzamento del designer Dario Bartolini alla compagna e collega Lucia Morozzi. La forma mantiene l’atmosfera di una notte d’estate, in una dimensione quasi fiabesca, dove le piante sono fonte di luce. E ispirazione.

Riposo

La primissima immagine che viene alla mente è quella di una piscina a sfioro, nella quale immergere il lettino e poi stendersi, per assicurarsi comfort, relax e fresco, ma Aqua e Aqua-Plano di Marc Sadler per Serralunga conquistano la scena anche in terrazza, disegnando l’orizzonte con le linee sofisticate e minimali, che richiamano quelle di un foglio di carta piegato. E non mancano tavolini ad hoc a completare lo scenario e garantire comodi piani di appoggio. Lettini prendisole, tavolini e gazebo compongono la serie Eolie di Roda, che ha la sua cifra in larghe doghe in legno di iroko, originario delle foreste dell'Africa equatoriale e utilizzato peraltro per il tamburo djembe, a garantire l’intensità del suono. Il legno è proposto naturale o verniciato in vari colori.

L’idea alla base dei vari elementi è quella di comporre isole dedicate al relax, dove “dimenticare” la frenesia degli impegni quotidiani e prendersi una pausa tutta per sé, per leggere un libro, godersi il panorama o, più semplicemente, chiudere gli occhi e fantasticare. Non solo lettini. Per chi ama prendere il sole, stando seduto e magari leggendo un libro, c’è la sdraio Snooze Cozy di Emu, in maglia sintetica e microfibra, adatta sia all’esterno che all’interno. Nel bracciolo, il meccanismo che consente di regolare la posizione della seduta: per leggere, appunto, o per riposarsi. Nella stessa collezione, sedie da regista, poggiapiedi e lettini. E la sedia in stile regista Fedra è anche tra le proposte di Crema: impilabile, è ideale per chi vuole essere sempre pronto ad accogliere ospiti - intorno al tavolo e non solo - ma senza avere ingombri nella quotidianità. Sono i salvagente gonfiabili a farsi fonte di ispirazione per Big Roll di Sifas Studio, tra poltroncine e divani. Il tessuto 3d è studiato per rendere ancora più confortevoli le sedute. A sedurre, però, prima di tutto, sono le linee che richiamano alla memoria il mare.

Cucina

Il rito del fuoco da accendere, spesso tra i consigli - non richiesti - di chi non se ne occupa. Lo sfrigolio della cottura. Il profumo che, prima delicatamente, poi via via più intensamente, si diffonde nell’aria, stuzzicando le narici e solleticando il palato. Il barbecue è un appuntamento fisso della bella stagione. Appena le temperature lo consentono, gli appassionati sono pronti a mettersi alla griglia - e i golosi a tavola - per provare carne, pesce o verdure, a seconda di preferenze, abitudini, filosofia del gusto. Cucinare all’aperto, d’altronde, è una sorta di “cerimonia” conviviale, che va preparata con cura, anche in termini di design. Richiama il cono di un vulcano Caldera di Outerra, barbecue e braciere con catino a parabola in acciaio corten, alimentabile con ciocchi di legna, carbonella o bricchetti.

Basta rimuovere le griglie - due, indipendenti, e con piastre di acciaio ai lati per ampliare l’area di cottura - per ottenere un braciere. Hanno linee vintage, eleganti e al contempo pop, i modelli di barbecue a gas firmati da Officine Gullo: in acciaio inossidabile, possono essere verniciati nel colore desiderato, diventando così anche importanti elementi di arredo. È elettrico il barbecue di Smeg. La griglia è il punto di partenza per scegliere come articolare il piano, tra zona singola, doppia o tripla, a seconda della larghezza del mobile. Una piccola alzata a bordare la zona di cottura assicura la massima protezione a chi cucina. E di fatto anche a chi è accanto, impegnato a parlare, contemplare o imparare tecniche e ricette. Cucinare all’aperto non significa usare solo il barbecue. Agher di Fogher è una vera cucina, strutturata come quelle da interni, ma reinventata in chiave outdoor. I colori richiamano quelli dell’acero, da cui il modello prende nome e ispirazione. Il sistema è modulare per adattarsi a esigenze, preferenze e, grazie a un piano, compagnia.

Piscine

Oggetto del desiderio, da decenni, e strumento di seduzione, soprattutto da film, la vasca idromassaggio da esterni, è il sogno - forse la fantasia - di un momento di assoluto benessere, tutto per sé o al contrario da vivere in compagnia. Jacuzzi J-315 alterna sedute semi-lounge ad altre verticali ed ergonomiche. I getti PowerPro® e il cuscino massaggiante HydroSoothe™ con tecnologia antispruzzo allentano le tensioni muscolari e aiutano, almeno per il tempo di un bagno, a “dimenticare” le preoccupazioni. Wave è la minipiscina con sistema Ghost - brevettato insieme a Marc Sadler - di Treesse, che al piacere dell’idromassaggio aggiunge le suggestioni di luci a led per trasformare ogni immersione in una vera esperienza. La forma quadrata è concepita per fare “salotto”, con la possibilità di accogliere fino a sei persone. Lo stesso sistema caratterizza Zen Active.

La tecnologia “scompare” in una fessura perimetrale e lo sguardo si fa conquistare dalle luci di differenti tinte, in variazioni che “accendono” lo spazio anche in chiave decorativa ma sono studiate per la loro valenza in termini di cromoterapia. Kaldewei punta sul sistema Skin Touch, con microscopiche bollicine d’aria che regalano alla pelle la sensazione di un bagno di latte, e sulla tecnologia Sound Wave, che riproduce la musica di qualsiasi apparecchio dotato di Bluetooth, trasformando l’acqua in cassa di risonanza per un suono più “pieno”.

Svago

«Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco che in un anno di conversazione», sosteneva Platone. Lo sanno bene i designer che offrono più di un “campo” per sfidarsi. Ad ogni età. Fas Pendezza firma Dada Glass, tavolo da ping pong con piano in vetro, bianco o nero, e basi coniche in metallo. Elegante, il tavolo ben si adatta ad essere utilizzato anche per pranzi e cene. L’abbinamento tra vetro e basi coniche si ripete con Ghost: qui però non si usano racchette, la sfida, infatti, è a biliardino. Nessuna trasparenza per il calcetto del Giardino di Legno, che, come si evince dal nome del brand, è interamente in legno di teak o mogano. Richiama le coste pugliesi con le antiche tradizioni vitivinicole, Palmento, biliardo con tappeto color vinaccia, telaio in acciaio e lastre di pietra, con un sistema di copertura per proteggerlo anche dagli agenti atmosferici.

Lazy Basketball di Campeggi è una seduta con schienale in rete di nylon giallo o rosso, che termina con un vero canestro. Per provare a fare tiri, stando comodamente a riposo. Per gli amanti della tradizione, S–Cab presenta Lisa Swing, una seduta sospesa, che rievoca le altalene dell’infanzia ma con il comfort di una poltroncina: in acciaio tubolare verniciato a polvere, ha seduta e schienale in corda nautica intrecciata, disponibile in più abbinamenti di colore. Ha un sistema di aggancio per disporla dove si vuole, ma anche una struttura autoportante dedicata per rendere più facile collocarla e, soprattutto, spostarla. C’è il set da bowling, in legno con dettagli in pelle, realizzato a mano, tra le proposte “Leisure” di Pinetti: nel set, tre palline e sei birilli. Un elegante svago, anche indoor. E non mancano le bocce: il set da gioco completo è composto da sei bocce di metallo, un boccino e una corda di misurazione, riuniti in un portaoggetti in pelle. Per godersi tutto il gusto del gioco tra amici o in famiglia.