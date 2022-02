Silvia Salis: «Il mio sport è battere i tabù. Solidarietà tra donne? Non credo a questa favola»

C'era una bambina che aveva un prato tutto suo, grandissimo, e lì cresceva libera e felice. Saltava, correva e diventata forte. Più forte dei maschi. In quarta elementare, nella gara di salto in lungo, era riuscita a batterli tutti. Troppo facile. Lei cercava una sfida più grande. Che ne dici della corsa a ostacoli? No, gli ostacoli ostacolano, rispondeva, io inseguo la libertà. Il lancio al martello, quella sì è una dura prova. Dopo un anno,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati