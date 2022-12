«Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare», diceva Audrey Hepburn. E che proprio il sorriso sia la porta della bellezza lo hanno sancito nei secoli artisti, poeti, scrittori, cantanti. Sorrisi che possono essere sinonimo di gioia, seduzione ma anche di determinazione ed empowerment tutti al femminile. Il segreto per un viso smagliante risiede, innanzi tutto, in una beauty routine quotidiana intesa come corretta salute orale, e non solo in senso estetico. Spazzolino, scovolino, filo interdentale sono i preziosi alleati dell’igiene dei nostri denti, che andrebbero lavati almeno due volte al giorno, meglio ancora dopo ogni pasto. Ma oggi il benessere di denti e bocca sono sinonimo, più che mai, di ricerca e innovazione “in rosa”, all’insegna di donne (professioniste e scienziate), che si sono distinte in questo settore così delicato per il well being e l’immagine di ognuno di noi.

PROTAGONISTE

«Una risoluzione dell’Oms evidenza la relazione tra salute orale e salute generale; prendendoci cura della nostra bocca ci prendiamo cura dell’intero organismo. Eppure il settore odontoiatrico è un ambito storicamente a prevalenza maschile, per questo è fondamentale raccontare le storie di donne che rappresentano un role model significativo in questo comparto», dichiara la dottoressa Restituta Castellaccio, responsabile Ricerca & Sviluppo, e Qualità Curasept SpA. È lei fra le protagoniste al femminile del progetto Curasept 4 WOMEN, la cui prima edizione è dedicata alle donne che hanno innovato il settore dentale: quattro professioniste che con la propria storia ed esperienza fanno da “booster” per il lancio di una Clinical Case Competition mirata alla salute di genere. Un progetto innovativo, considerando che, nonostante la metà della popolazione mondiale sia costituita da donne, ancora oggi l’impostazione della ricerca clinica tende a privilegiare test e sperimentazioni su soggetti maschili. In quest’area, e nel particolare contesto storico sanitario post pandemia, si inserisce l’iniziativa di Curasept, azienda italiana leader nell’igiene e nella prevenzione orale e sensibile alle tematiche di parità di genere, con laboratori di ricerca all’80% femminili, con il 60% del personale aziendale donna, di cui il 50% in ruoli manageriali. Come spiega Castellaccio «ricerche recenti evidenziano che c’è stato un aumento significativo (anche del 50%) dei pazienti trattati dagli igienisti dopo la pandemia: ciò si deve a un calo nella cura dell’igiene orale nel biennio precedente. Il Covid ha avuto un ruolo chiave perché ha determinato la riduzione, talvolta l’annullamento, delle visite e sessioni di igiene professionale. Oggi l’aver tolto le mascherine sta restituendo consapevolezza dello stato del proprio sorriso».

CONCORSO

Alla dottoressa si deve l’ideazione del sistema ADS, che ha rivoluzionato il settore dell’igiene orale garantendo l’efficacia della clorexidina senza i noti effetti collaterali sui denti (pigmentazione e disturbo del gusto). Ad affiancare Castellaccio nel Progetto Curasept 4 WOMEN ci sono Denise Calzolari, igienista dentale e divulgatrice scientifica digitale nota in rete come Wonder Denny, Silvia Masiero, odontoiatra, docente, esperta di Parodontologia, Implantologia e Protesi, e Gianna Maria Nardi, professore associato e direttore didattico all’Università Sapienza di Roma e socia fondatrice e presidente AIDI. Il Progetto prevede la Clinical Case Competition “La Donna al Centro”, aperta a studenti e giovani igienisti e odontoiatri con l’assegnazione di due premi finali: per partecipare i candidati dovranno sottoporre alla Commissione Scientifica SIdP (Società Italiana di Parodontologia e Implantologia) uno studio clinico scientifico inerente all’ambito delle patologie parodontali a maggiore prevalenza nel sesso femminile (info www.curaseptspa.it). I vincitori saranno proclamati al Congresso Internazionale SIdP, nel marzo del 2023.