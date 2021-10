Dammi cinque minuti e ti rimetto in forma: è il rivoluzionario metodo Sakuma. Ecco i primi 4 esercizi da provare

Rimodellare il corpo con 5 minuti di allenamento al giorno, anche a casa: adesso non ci sono davvero scuse per cedere il passo alla pigrizia trincerandosi dietro la fatidica frase «non ho tempo per fare sport o andare in palestra». Arriva dal Giappone il sistema rivoluzionario ideato da Kenichi Sakuma, personal trainer di tante attrici e modelle. Con il best seller “Il Metodo Sakuma”, che ha venduto oltre due milioni di copie, Kenichi ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati