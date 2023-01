Dry Float Therapy, che passione: l’ultima frontiera del relax è il galleggiamento asciutto. I benefici? Fruire della sensazione di galleggiare avvolti dal tepore dell’acqua calda (ideale per lenire stress e rigidità muscolari), ma senza spogliarsi né bagnarsi. Il nuovo trend si chiama Zerobody: brevettato in Val di Fiemme dopo anni di ricerca scientifica sui benefici del galleggiamento in acqua, questo futuristico lettino è un materassino acquatico dove il corpo galleggia sopra 400 litri di acqua calda, mentre ci si rilassa ascoltando in cuffia meditazioni guidate di mindfulness o musica zen. La Dry Float Therapy si basa sulle potenzialità del galleggiamento per consentire all’organismo di recuperare le energie in modo adatto semplice e versatile: in Germania si studia di abbinare la pratica alla terapia cranio sacrale. Sfruttando il principio della riduzione di gravità si promuove il benessere rigenerativo e cognitivo, con effetti positivi su dolori articolari e muscolari, tensioni nervose, qualità del sonno, recupero psicofisico (vedi jet lag) e concentrazione. Grazie agli studi della West Virginia Tech si è approfondito, a livello delle neuroscienze, cosa accade a corpo e mente mentre si ha la sensazione di galleggiare. In 20 minuti di galleggiamento asciutto si riducono i parametri di stress del 20-30 per cento e i benefici durano fino a 8 ore al giorno. La vasca di galleggiamento è riempita con acqua a temperatura basale (35-37 gradi) per trascorrere tra i 20 e i 45 minuti “floating”: si evita il dispendio energetico, si abbassano i livelli di cortisolo e si accelerano i processi di smaltimento delle informazioni a livello cerebrale.

APPROFONDIMENTI MONDO Viaggiare fuori stagione, tra risparmio e creatività: ecco le "nuove" mete MONTAGNA Trentino, la neve o il relax: ecco le vacanze a misura di tutti