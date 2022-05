Women for women, i Camomilla Awards/ Alla violenza si può dire basta, un premio a chi è stato testimone diretto

Quasi sempre si parla di chi muore e non ce la fa, Women for Women con i Camomilla Awards, attraverso testimonianze autentiche, vuole invece parlare di vita e dar voce a chi non smette mai di combattere e vince ogni giorno, e lo farà raccontando anche il difficile percorso di rinascita che tante donne devono affrontare in solitudine, offrendo però un messaggio di speranza e incoraggiamento: dalla violenza – qualsiasi essa sia – si può uscire....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati