La Posta del cuore di Michela Andreozzi: «Via dal manipolatore, è ora di lasciare di dubbi e perdonarti»

LA LETTERA

Un incontro del tutto casuale, ma già dall’inizio sentivo che qualcosa strideva. Sin da subito, a pelle avevo la sensazione che ci fosse qualcosa di strano in quella persona. Un uomo seducente, intelligente, ma dai tratti oscuri. Mi dissi, come può una persona avere degli occhi così pieni di rabbia e rancore?. Tra me e me mi convinsi che mi stavo sbagliando. Man mano i giorni passavano, lui sempre più incalzante, con piccole...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati