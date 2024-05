Come tutti i Capricorni, Sarah Toscano – cantante vincitrice di Amici 23 – è determinata nel perseguire gli obiettivi che si propone. Ha un’ambizione che la rende capace di grandi rinunce: una volta che ha definito la meta che intende raggiungere è raro che cambi idea anche se la strada è ripida. Il segno è simbolicamente associato alla montagna e nella vita questo spesso si traduce in un percorso costellato di difficoltà e che diventa rapidamente scalata.

Tenace ed esigente, il segno è sensibile alle frustrazioni che, agendo come una potente molla, obbligano ad andare avanti grazie a un forte desiderio di riscatto. Le difficoltà sono la sua palestra, le consentono di confrontarsi fin da subito con la realtà e individuare passo dopo passo la strada da seguire. Il Sole di Sarah, congiunto da un lato a Mercurio e dall’altro a Venere, non ha aspetti dissonanti e quindi nel suo procedere può mettere facilmente a frutto un forte autocontrollo grazie al quale ottimizza le prestazioni.

La Luna è in Toro, congiunta a Marte. Il Toro, unito al Capricorno, enfatizza i valori dell’elemento terra, in particolare la ricerca di sicurezza e stabilità anche a livello economico, conferendole costanza, forza di volontà e disciplina. Segno possessivo e conservatore, si attacca a cose e persone per ricavarne conferme e stabilità. Se il Capricorno la aiuta a fare il primo passo, il Toro le dà gli strumenti per andare avanti sulla strada intrapresa.

Il cambiamento

La congiunzione di Marte con la Luna colora la femminilità con tonalità agguerrite, che favoriscono ogni tipo di competizione grazie all’immediatezza di cui sa fare prova e a un prepotente desiderio di successo e popolarità che nulla può fermare. La configurazione associa il lato femminile, che il Toro rende particolarmente sensuale, con l’aspetto grintoso e battagliero di Marte, mettendole così a disposizione gli strumenti idonei per misurarsi in una competizione e vincerla. L’opposizione tra i due pianeti e Giove incrementa l’ambizione e il desiderio di successo, favorendo così una carriera che le darà grandi soddisfazioni.

Il recente successo è facilitato dall’attuale disposizione dei pianeti. In queste settimane Giove, astro della fortuna, è in transito su questa configurazione insieme a Urano, che porta il cambiamento. Per Sarah è un anno straordinario che cambia in maniera significativa la sua vita. Giove le porta successo e Urano una vera rivoluzione.