Con Sole, Luna e Ascendente in segni di terra, per Margherita Buy la ricerca di sicurezza e stabilità è fondamentale. La terra sente il bisogno di rispettare i propri tempi, lenti ma costanti e regolari, nel suo interminabile processo di costruzione, consolidamento e cristallizzazione. Tre pianeti nei segni d’aria le consentono di avvalersi di elementi di leggerezza, che le regalano sprazzi intermittenti di libertà dalla dittatura della forza di gravità che condiziona la sua vita. L’Ascendente in Toro, strettamente congiunto alla Luna, esalta la femminilità e mette le emozioni in primissimo piano. I personaggi che interpreta trasmettono i fremiti dell’astro notturno, che la rende sempre mobile e volubile di umore. Grazie alla Luna, ha il dono di amplificare e rendere visibili le emozioni che l’attraversano. Segno sensuale e dalla forte femminilità, il Toro fatica a ingranare ma una volta che inizia qualcosa la porta avanti senza demordere. Il quadrato tra Luna e Urano fa pensare a una sorta di invisibile cavo ad alta tensione: le sue reazioni sono intense e imprevedibili, sempre sorprendenti. Il pianeta colora la sua creatività in un particolarissimo cocktail: la dolcissima sensibilità della Luna è costellata da inattesi cortocircuiti che la rendono sempre unica. Nel Capricorno, insieme al Sole, troviamo Venere e Marte. Il lavoro è la sua stella polare e si dedica alla professione con una tenacia che rasenta lo spirito di sacrificio. Particolarmente sensibile a ogni episodio di frustrazione, ha una straordinaria capacità di rialzarsi e ripartire, determinata a raggiungere la meta che si è fissata. La stretta congiunzione di Saturno con il Medium Coeli fa dell’impegno professionale una missione e la ricchissima collezione di premi e riconoscimenti costituisce il giusto tributo alla sua grande dedizione. Nel settore della professione troviamo anche Mercurio e Giove, quest’ultimo ha sicuramente facilitato la ricca messe di premi, anche se è la rigorosa disciplina di Saturno a darle le soddisfazioni più grandi. Con l’attuale transito di Urano in congiunzione a Luna e Ascendente avrà nuovamente modo di sorprenderci in interpretazioni magistrali. Ma sarà interessante vedere cosa ci regalerà nella primavera del 2024, quando Giove si unirà a Urano in congiunzione con Luna e Ascendente mentre Plutone in congiunzione con Saturno contribuirà a creare qualcosa di memorabile.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Margherita Buy racconta il suo "Maledetto il giorno che ti ho incontrato" ROMA Carlo Verdone festeggia i 30 anni di "Maledetto il giorno che ti ho incontrato"