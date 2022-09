Ariete

Con Venere in posizione molto favorevole per tutto il periodo, il mese si annuncia pieno di successi soprattutto in campo affettivo. Inizialmente potrai essere un po’ più nervosa e irritabile del solito, ma a partire dall’11 trovi un nuovo equilibrio, che ti rende più disponibile e conciliante e favorisce accordi e intesa.

Toro

Per tutto il mese sei particolarmente favorita sul lavoro: gli attriti si sciolgono e grazie a un pizzico di fortuna tutto è più facile. Anche la salute gode dei favori degli astri. Sorveglia una tendenza a fare spese troppo impulsive. Fino all’11 sarai incline a prendere la vita come un gioco, goditi la ventata di leggerezza.

Gemelli

L’insolita carica di energia che ti attraversa ti rende più dinamica e reattiva, impulsiva e combattiva. Ma vorresti tutto e subito e a volte rischi di creare piccoli incidenti dovuti all’impazienza e a una modalità brusca che non ti appartiene. Molto favorite la creatività e la vita affettiva, giorni magici attorno al 20.

Cancro

Fino al 10 approfitta di circostanze favorevoli che creando movimento attorno a te moltiplicano i contatti e le relazioni. Potresti anche puntare su un viaggio, piccolo ma un po’ fuori dal mondo. Dall’11 si creano condizioni particolari che favoriscono famiglia e intimità, creando una dimensione che sembra fatta su misura.

Leone

Il tuo segno è al centro di una configurazione dinamica e armoniosa, che favorisce soprattutto la vita di relazione. Per te è una dimensione preziosa e fai bene a essere attenta. Fino all’11 lasciati tentare da qualche spesa, le circostanze sono favorevoli. Dal 23 qualcosa si sblocca e inizi a risolvere questioni in sospeso.

Vergine

Fino al 2 sarai presa da un bisogno di ordine che ti induce a riformulare molte cose. Questo ti consentirà di ripartire poi con le idee molto più chiare e superare con successo anche le difficoltà professionali, che a momenti potranno essere assillanti. Ma dall’11 tutto diventa più leggero e ti sentirai meno presa di mira.

Bilancia

Per tutto il periodo il Sole e Venere nel segno ti rendono la vita facile, dall’11 si unisce anche Mercurio, che viene a insegnarti qualche gioco di prestigio per trarti d’impaccio nelle situazioni più complesse. Nell’insieme la configurazione è davvero positiva, io proverei ad esprimere un desiderio, vedrai che si avvera!

Scorpione

Nelle prossime settimane potrai contare su circostanze favorevoli che ti consentono di migliorare la situazione lavorativa. Fino all’11 ti scoprirai più disponibile nei confronti degli amici, approfittane per rendere più vivace la tua vita sociale. Dal 23 buone notizie in casa e in famiglia: qualcosa finalmente si sblocca.

Sagittario

Fino all’11 la situazione può avere qualcosa di confuso, le situazioni in cui ti muovi, specie a livello professionale, sono un po’ ingarbugliate e non ti è facile districarti. Già dal 3 il vento cambia e non hai più bisogno di tante battaglie, poi dall’11 sarà facile mettere a fuoco i progetti. Molto affetto dagli amici.

Capricorno

Fino all’11 per te sarà più facile muovere i fili delle relazioni senza che questo richieda sforzi o crei malintesi. È un periodo molto intenso a livello lavorativo, cerca di evitare il sovraccarico, anche perché lo stress ti rende meno efficace. Dal 23 qualcosa di importante si rimette in moto, togliendoti un peso di dosso.

Acquario

Per te è un periodo molto positivo, fluido, scorrevole. Dedicati a definire i progetti che intendi portare avanti quest’anno. E lasciati anche un po’ di tempo per pianificare e realizzare un bel viaggio: dopo l’11 potresti anche trovare l’amore. Ma sarà dal 23 che molte cose cambieranno e inizierai a sentirti più leggera.

Pesci

Questo è un buon periodo per stringere alleanze. Approfitta fino all’11 per chiarirti con il partner e soprattutto per definire i punti di un eventuale contratto o accordo. Ma di preferenza aspetta il 3 per mettere tutto nero su bianco. Si tratta comunque di un periodo quasi frenetico, pieno di incontri, scambi e trattative.