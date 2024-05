Come sarà il mese di giugno per l'oroscopo? Gli astri prevedono un inizio mese scoppiettante. Ecco segno per segno le previsioni di Luca Nicolaj.

ARIETE

Marte è nel tuo segno fino al 9, approfitta della combattività che ti trasmette per prendere iniziative e proporti obiettivi difficili da raggiungere. Poi tra il 9 e il 15 riduci la velocità: Plutone ti mette alla prova, non è utile forzare la mano. Sarai generosa e incline alle spese, evita comportamenti troppo impulsivi.

TORO

Giove è ormai uscito dal tuo segno, ma anche ora che è nei Gemelli ti favorisce per quanto riguarda il denaro, inducendoti a considerare la situazione con un sano ottimismo e a godertela. Anche se Plutone incombe, negli scorsi mesi hai acquisito una sicurezza grazie alla quale ora puoi muoverti con indiscutibile autonomia.

GEMELLI

Con Giove nel segno sei entrata in una fase fortunata e di successo personale. Fino al 17 c’è anche Venere, che porta con sé amore e armonia. Il 3 arriva Mercurio e migliora ulteriormente la situazione, quindi la Luna nuova del 6 segna l’inizio di un nuovo ciclo. Intorno all’8 alcuni problemi richiedono la tua attenzione.

CANCRO

Fino al 9 la configurazione potrebbe avere qualcosa di faticoso e metterti di fronte a situazioni piuttosto impegnative a livello professionale: ostacoli e sfide si moltiplicano. Ma poi, dal 17, arrivano Venere e Mercurio e cambiano molte cose, l’amore viene ad arrotondare le asperità e a rendere tutto insolitamente facile.

LEONE

Ti aspetta un mese vivace, ricco di vita sociale e incontri. Fino al 9 sei piena di iniziative e voglia di fare, poi la nuova posizione di Marte può metterti di fronte a una sfida professionale impegnativa: evita di prendere le situazioni di punta, stai attraversando un processo di trasformazione personale che richiede tempo.

VERGINE

Il periodo è particolarmente stimolante e dal 3 diventa quasi effervescente, ricco di sollecitazioni e opportunità anche prestigiose, sebbene il tutto sia condito con una buona dose di disordine. Però poi la situazione attraversa una fase di tensione, passeggera, che intorno all’8 ti obbliga a confrontarti con un ostacolo.

BILANCIA

Sei entrata in una nuova fase, euforica e allegra, ricca di momenti gradevolissimi, belle sorprese e occasioni fortunate. Ancora più piacevole dopo il 9, quando Marte esce dall’opposizione. Goditi la vitalità, il brio e la spensieratezza che ti rendono leggera e ottimista. Fino al 17 anche l’amore è con te e ti vuole felice.

SCORPIONE

La configurazione è cambiata in maniera significativa e ora sei entrata in una nuova fase. Tra il 5 e il 20 potresti trovarti alle prese con una serie di difficoltà che ti mettono alla prova, ma è anche vero che conducono a una trasformazione che tu stessa desideri. Dal 17 Venere favorevole ti prepara bei momenti in amore.

SAGITTARIO

La nuova configurazione crea una dinamica particolarmente favorevole che moltiplica gli incontri e le opportunità. Si è aperta per te una fase gioiosa e fortunata, renditi disponibile alle proposte che potrai ricevere e lascia che il tuo cuore batta al ritmo dell’amore. Intorno all’8 alcuni problemi reclamano una soluzione.

CAPRICORNO

Con il nuovo equilibrio che è venuto a crearsi nei giorni scorsi, il focus si è posato sul settore del lavoro, dove le opportunità si moltiplicano in maniera quasi frenetica. Anche a livello economico hai nuove carte da giocare, tutte positive. Dal 17 si creano le condizioni favorevoli a un incontro: l’amore si avvicina.

ACQUARIO

La situazione è cambiata in meglio, ti è diventata infinitamente più congeniale. Hai una visione positiva e a tratti addirittura entusiastica delle cose e questo moltiplica i tuoi slanci, specialmente in amore, e la fiducia con cui affronti gli eventi. Intorno al 9 c’è un passaggio delicato e che richiede maggiore cautela.

PESCI

Goditi una certa euforia che è nell’aria, magari si manifesta in maniera un po’ dispersiva ma comunque ti fa sentire vincente e ti invita a buttarti con entusiasmo. A livello economico fino al 9 c’è un bel dinamismo. Anche se i giorni intorno all’8 sono delicati ed evidenziano i problemi. Dal 17 la fortuna è con te in amore.