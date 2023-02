L'oroscopo di Luca segno per segno per il mese di febbraio-marzo.

ARIETE

Venere è nel tuo segno fino al 16, non puoi certo lamentarti, il tuo potere di seduzione è al massimo e l’amore va a gonfie vele. Ma il momento migliore è attorno a inizio marzo, quando si unisce con Giove e il tuo successo diventa inarrestabile. Dal 7, la vita sociale trova un nuovo respiro e gli amici sono più disponibili.

TORO

Il giorno più importante per te è il 7 marzo: Saturno entra in Pesci e finisce un periodo faticosissimo che dura da più di due anni, soprattutto nel lavoro puoi tirare un sospiro di sollievo e congratularti per i risultati raggiunti. Dal 17 Venere è nel tuo segno e ti regala fortuna e benedizioni, l’amore diventa facile.

GEMELLI

Dal 7 inizia per te una nuova stagione, che si protrae per più di due anni. Il lato più serio e rigoroso prende il volante e ti guida verso una fase impegnativa, in cui ti proponi un obiettivo professionale davvero importante. Scala la marcia, non è il momento di correre ma di guidare con cautela per superare gli ostacoli.

CANCRO

Attraversi un periodo piacevole e molto gratificante a livello professionale, nei primi giorni di marzo potresti raggiungere un obiettivo prestigioso e di successo. Dal 7 entri in una fase di maggiore stabilità e concretezza, i tuoi progetti prendono corpo e la visione delle cose si precisa. Dal 17 belle sorprese in amore.

LEONE

Il 7 marzo per te è una data importante, finisce una sorta di lungo inverno durato più di due anni che ti ha appesantito un po’ in tutto. Il che rende ancora più gioioso questo periodo, che affronti con rinnovata fiducia e mietendo successi in tutto quello che fai. Fino al 16 anche l’amore è favorito, i pianeti ti coccolano.

VERGINE

Per te è un periodo ricco di incontri e proposte positive. Dal 7 marzo inizierà una nuova stagione di introspezione e rigore, che potrebbe portarti a farti carico di nuove responsabilità. Dal 17 viene a proteggerti Venere, che ti regala i suoi favori non solo in amore. Si apre così un periodo favorevole agli studi e ai viaggi.

BILANCIA

La configurazione è particolarmente favorevole e fortunata per te, anzitutto per quanto riguarda l’amore, fino al 16 sei la beniamina dello zodiaco, se cerchi un compagno, non mancheranno di certo corteggiatori e proposte. Dal 7 entri in una nuova fase per quanto riguarda il lavoro, le responsabilità diventano più gravose.

SCORPIONE

Periodo piacevole e rilassante, in cui tutte le incombenze professionali e i piccoli compiti che fanno parte della tua routine diventano più facili e addirittura piacevoli. Sembra che tu abbia in tasca tutte le soluzioni che servono! Dal 7 guadagni sicurezza e concretezza. Periodo positivo per l’amore, meglio ancora dal 17.

SAGITTARIO

La configurazione è particolarmente favorevole, specialmente in amore, puoi considerarti tra le più fortunate dell’intero zodiaco. Dal 7 darai inizio a una nuova stagione, che durerà più di due anni e che ti richiederà introspezione e concentrazione. Dal 19 sono in arrivo piccole novità piacevoli che ti mettono di buonumore.

CAPRICORNO

Per te la configurazione è molto stimolante e ti induce a dare il massimo, superando con disinvoltura i tuoi consueti limiti di prudenza e riservatezza. Dal 7 migliora la situazione economica e aumenta anche la sicurezza a livello psicologico. Poi dal 17 inizia un periodo molto ma molto piacevole per quanto riguarda il cuore.

ACQUARIO

Sicuramente la data da segnare sul calendario è il 7: dopo più di due anni, Saturno esce dal tuo segno e puoi considerare chiusa la fase di disciplina e difficoltà che ti ha tanto appesantito ultimamente. Finite le vacche magre, inizia un periodo di leggerezza e allegria, vita di relazione e affetti creano un nuovo clima.

PESCI

Sono giorni molto ricchi per te, sei attraversata da un flusso intenso di emozioni che vanno in crescendo. Dal 7 si apre una nuova stagione, destinata a durare più di due anni, legata all’ingresso di Saturno nel segno. Inizia una fase di crescita personale e introspezione che modifica le tue priorità e ti mette alla prova.