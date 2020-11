Donne e potere, Ursula von der Leyen: l'oroscopo di Branko della presidente della Commissione Ue

Il quadro astrale di nascita sembra più quello di una regina che non del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Le note biografiche riportano che è sposata con un discendente di nobile famiglia tedesca, ma per l’astrologia è nata sotto il segno dell’aristocratica Bilancia con Luna in Leone, segno delle regine. Una Luna che lasciava prevedere una vita da protagonista il giorno della sua nascita, 8 ottobre 1958. Anche se non conosciamo l’ora per la ricerca dell’ascendente, i parametri generali forniscono indicazioni su carattere, stile, vita. Le stelle raccontano che ha avuto un’infanzia felice, dai genitori ha ricevuto solide basi di buon senso e praticità, rispetto delle tradizioni. Luna in trigono con Saturno in Sagittario mette in evidenza la figura paterna e annuncia un legame matrimoniale prestigioso. Aspetti che giocano un ruolo importante nelle scelte di studi e carriera. Il ruolo che il destino le ha assegnato è meritato, si è fatta da sola. A Bruxelles riesce a mantenere equilibrio in un ambiente che equilibrato non è, con la prospettiva di peggiorare nel 2021, sin dal 6 gennaio. Carattere e aspetto della Signora sono tipici della Bilancia: elegante, gentile, affascinante, molto curata, con la fissazione per i capelli (effetto Leone). Adora le sfumature dell’azzurro, celeste, rosa, verde chiaro. I fiori preferiti sono le ortensie e le rose molto grandi, zaffiro e giada i suoi portafortuna.

Mercurio in Bilancia la aiuta a difendere un’atmosfera armoniosa con i collaboratori. Non sopporta costrizioni e freni, Venere congiunta a Plutone fa di lei una donna libera. Anche testarda, certo, Marte è in Toro, ma è convinta che il successo sia una questione personale. Non è fredda come può sembrare, Giove si trova nel sensuale Scorpione... Ha avuto fortuna pure in amore, la sua ardente natura ha incontrato l’uomo che la completa fisicamente, emotivamente, spiritualmente. I frutti della loro passione: 7 meravigliosi figli. Quest’anno ha dovuto sopportare, come ogni Bilancia, la quadratura di Giove e Saturno e Marte in opposizione, ma è riuscita a realizzare parte dei suoi progetti, grazie anche alla freddezza nordica. Pure il Dna ha il suo ruolo nelle previsioni astrologiche e nel 2021 dovrà misurarsi con Urano in Toro. Il pianeta quadrato alla posizione di nascita, Leone, comincia a mettere in discussione scelte del passato, del presente. Essendo un pianeta “capitalista” richiede cautela nelle finanze… Per liberarsi dello stress dovrà concedersi frequenti pause di relax, anche lontano dalla famiglia. Nettuno suggerisce una vacanza d’amore in Birmania, paradiso della Bilancia.

Ultimo aggiornamento: 26 Novembre, 07:30

