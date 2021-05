Oroscopo, l'avvio dell'estate visto da Branko: esulta il cuore Sagittario, Lucrezia Borgia eroina dell'Ariete

L'oroscopo di Branko per MoltoDonna che apre l'estate. Ecco le previsioni segno per segno per il finire di maggio e per giugno.

ARIETE

Le vostre grandi storie d’amore (non ne conoscete di piccole…) devono contenere pure qualche aspetto melodrammatico. Venere va in Cancro il 2 giugno, vi accontenterà. Incubi notturni per le donne. Ma visto che è un anno felice, ecco arrivare Marte-Leone, fantastico, conclude la primavera con un bel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati