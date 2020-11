Promesse d'amore per l'Ariete, risveglio per lo Scorpione: un mese di oroscopo con Branko

Segno per segno, un mese di oroscopo con Branko. A partire da fine novembre. Ecco cosa ci riservano le stelle in vista del meste delle festività.

ARIETE

Cercate di vivere più rilassati, le ultime battute di Saturno e Giove in Capricorno creano discussioni nel lavoro ma vi proteggono Sole e Mercurio in Sagittario, danno sprint all’amore. Novembre chiude con Luna piena in Gemelli, Venere sensuale, Marte focoso. Dicembre apre con una promessa d’amore. Per un grande affare aspettate il 14.

TORO

Mercurio e Venere contrari complicano gli ultimi giorni di novembre ma i problemi si risolvono in dicembre, mese del Sagittario, che protegge affari, lavoro. In caso di contrasti duraturi troncate le collaborazioni, meglio cambiare. Non sembrano ultime settimane dell’anno, pure in amore siete all’inizio della ricerca di nuove emozioni.

GEMELLI

Trionfale finale di novembre! Luna piena nel segno il 30, un regalo per chi è solo, con Marte e Venere propizia incontri duraturi. Ed è solo l’inizio della prossima stagione sentimentale, esaltata da Giove in Acquario. Inizio dicembre disturbato da Mercurio in Sagittario, siete stanchi, avete dato tanto. Relax. Saturno a lungo positivo.

CANCRO

Perla rara il vostro amore, difficile da trovare e conservare, ma il vostro cuore è pieno di nascondigli segreti. Non pochi gli amori nascosti o dal sapore di proibito, specialità di Venere in Scorpione. Dopo periodi deludenti per le vostre ambizioni, dicembre cambia tutto. Luna nuova in Sagittario il 14 apre un nuovo capitolo professionale.

LEONE

Novembre mese dello Scorpione è poco gradito al vostro segno solare, è un terreno paludoso pieno di insidie… Dovreste guardare da un’angolazione più razionale certe persone a voi vicine. Per fortuna dicembre è del Sagittario, dove arriva subito Mercurio che con Marte in Ariete favorisce successo e passione. Decisiva Luna nuova, il 14.

VERGINE

Fino al 30 le stelle sono dedicate alla vostra rinascita. Le cose accadono a ritmi serrati, ma è necessario seguire le attività, concludere, firmare. Dicembre apre con Luna piena in Gemelli e Mercurio in Sagittario, immediato caos domestico, salute delicata. Nettuno pone l’accento sul matrimonio. Eccitanti le relazioni con l’altro sesso.

BILANCIA

Un battaglione di nemici professionali si prepara a scendere dalle montagne del Capricorno, ma hanno i giorni contati. Novembre chiude con Luna piena in Gemelli, l’amore è protagonista, nonostante le tensioni. Le soluzioni sono nell’aria dal primo dicembre, Mercurio ideale per affari, atti scritti. Bel successo nei lavori con il pubblico.

SCORPIONE

Siete riusciti a portare a termine, o a buon punto, iniziative importanti e faticose, grazie alla presenza di Mercurio nel segno, che rimane alleato pure in Sagittario, dal primo dicembre. Accelerate nelle questioni di beni immobili, chiudete per Natale. Venere e altri astri vi risvegliano dal torpore, rimettono in cammino idee, sensi.

SAGITTARIO

Nervoso ma emozionante l’ultimo giorno di novembre, sarete trascinati da Luna piena in Gemelli nel mare delle emozioni. Non sarà duratura una nuova storia, ma eccitante sì. Cautela nella salute, iniziate dicembre in forma, arriva Mercurio. Il pianeta del lavoro, idee, soldi… rende vincente il vostro attacco nella professione. Successo!

CAPRICORNO

Splendido finale di novembre, amore! Le mezze misure sono difficili, Marte e Luna piena portano a estremizzare, ma dovete separare sentimenti e interessi. Nuove conquiste: dove, come, quando volete. Sono gli ultimi regali di Giove, prima di lasciare il segno, con Saturno (17, 19). Risolverete problemi familiari e con le collaborazioni.

ACQUARIO

Vi sentite fuori dalla grande partita, dato che siete tra i due segni che vivono un’eccezionale situazione, Capricorno e Pesci. Ma loro non possono vantare una Luna piena così carica di promesse e di passione, non solo per l’amore. Dicembre apre con Mercurio in Sagittario, che vi porta occasioni, incontri, affari, inseguiti da ottobre.

PESCI

Momento cruciale per voi, Nettuno nel segno, vostro governatore, è in contrasto con Sole e Mercurio in Sagittario, dal primo dicembre. L’aspetto dura solo 20 giorni, ma richiede attenta partecipazione a nuove situazioni nel lavoro, casa, figli. Le soluzioni ci sono, Venere e Giove (fortuna) sono con voi. Non fidatevi delle sensazioni.

Ultimo aggiornamento: 26 Novembre, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA