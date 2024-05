Dalle elezioni europee (e il voto delle donne) alla bomber della Roma Valentina Giacinti. In arrivo MoltoDonna

«Ci sono molti ragazzi e ragazze che ci seguono, anche negli allenamenti. È come se avessimo superato gli stereotipi». Così Valentina Giacinti, attaccante della Roma femminile che quest'anno ha vinto Scudetto e Coppa Italia, sulla copertina di MoltoDonna, inserto gratuito giovedì 30 maggio in edicola con Il Messaggero e con gli altri giornali del Gruppo Caltagirone (Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Nuovo Quotidiano di Puglia) e disponibile online.

Non solo Meloni-Schlein: tutte le sfide al femminile per le Europee dell'8 e 9 giugno. Il suffragio femminile cerca un nuovo slancio e Giulia Calenda, co-sceneggiatrice di "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, racconta la prima chiamata delle donne alle urne, il 2 giugno 1946. E oggi? Cosa accade nel rapporto donne e politiche? Qual è il fattore D? Dalle scoperte del Bosone di Higgs al Quark Top, la fisica Daniela Bortoletto, premiata con l'onorificenza al castello di Windsor, rivolge il suo impegno «alle giovani studiose, tenaci e determinate» e crea un movimento per l'integrazione delle ragazze nel mondo scientifico.

La pagina della moda racconta i look dell'estate, dal denim al ritorno delle scarpe con le zeppe ma glamour. Uno sguardo nell'armadio di Noemi Brando, attrice di Supersex e Sei nell'anima.

I consigli per stare in forma fanno tappa alla meditazione. L'appuntamento con il design è con gli spazi all'aperto: dalla cucina ad autentici salotti. L'oroscopo di Luca ci svela il mese di giugno e traccia il quadro astrale di Sarah Toscano, vincitrice dell'ultima edizione di Amici. Che mese sarà?