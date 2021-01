Leggings, sneakers e felpe: ecco i cinque trend gym e chic

L'abbigliamento sportivo è il must di stagione, soprattutto se nel salotto di casa si alternano lavoro al pc e allenamenti. Ma niente tutona slabbrata e vecchia t-shirt. Come sempre è una questione di stile, come insegnano Kamala Harris e Anna Wintour. Ecco cinque consigli per esecizi gym e chic.

Leggings a nido d'ape anti cellulite: il capo più ricercato è solo online

Gambe leggere in casa e per le strade. Leggings modello Nikita Urban di Fgm04 (solo online sul sito www.fgm04.com) con tessitura a nido d'ape e completamente coprenti. Il loro tessuto clinicamente testato aiuta a migliorare la micorcircolazione e, quindi,a ridurre ritensione idrica e l'effetto gambe pesanti. Perfetti per lo sport, possono essere indossati anche per uscire o quando si svolgono lavori piuttosto sedentari. Il fascione alto, inoltre, dona un effetto pancia piatta. Prezzo: 63,90 euro.

Design dinamico e color lime: massimo comfort per le passeggiate

Per farsi notare dalla testa ai piedi Per avere un'aria sportiva e comoda anche quando si passeggia per la città le Balenciaga Sneakers Track sono la scelta giusta. Color lime hanno una suola importante che nasconde un piccolo segreto: il suo design dinamico con la parte posteriore incrementata sollecita il movimento in avanti del piede e punta a un maggior confort. A prova di lunghe camminate rigeneranti.Effetto lavato per un look consumato. Prezzo: 765 euro Il mondo in spalla

Zainetto o borsa, il mondo in spalla. E il nylon ha l'aria indistruttibile

Con un abbigliamento sportivo meglio lasciare da parte i soliti accessori. Lo zaino Carpisa ha un'aria athleisure grazie alla composizione in nylon color block. E per chi è indecisa sullo styling ha una tracolla che lo trasforma velocemente in borsa. Grande tasca centrale più due laterali, tutte chiuse con zip, per portare qualsiasi cosa ordinatamente con sé. Prezzo: 29,95 euro.

Prova di forza: la felpa della tigre anche nella giungla dei pesetti

Nella giungla cittadina e dei pesetti Look casual a casa e fuori. La felpa con cappuccio di Kenzo è leggermete corta in vita e ha un taglio classico. Sul davanti ha ricamo col logo e con la famosa tigre simbolo da sempre della griffe. Un capo che va al di là di stagioni e collezioni ed è disponibile in rosa, come in foto, e in blu notte. Prezzo : 270 euro.

Intrecci dinamici e leggeri: il top aiuta anche spalle e dorso

Intrecci leggeri e dinamici Il top Joy Bra di Oceans Apart offre sostegno medio e sulle spalle c'è la sorpresa: allacciature intrecciate elastiche e logate per la massima libertà durante gli esercizi più duri, anche quelli per spalle e dorsali. Il tessuto è completamente traspirante. Lo si può indossare anche sotto una felpa e lo si può lavare frequentemente perché l'asciugatura è rapida. Prezzo: 49,99 euro.

