Il primo amore batte il porno. Vince la realtà

Billie Eilish ha raccontato di avere iniziato a guardare contenuti erotici sul web a 11 anni: pensando che fossero un modo per conoscere la sessualità, l’hanno portata invece a fare esperienze “che non andavano bene”. A casa nostra, il sesso era un tema trattato, sapevo già molto quando il prof di scienze delle medie ci impartì le prime informazioni su come nascono i bambini (su suggerimento della madre superiora: sì, erano suore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati