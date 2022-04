Dinamica, frizzante e con un sorriso che è stato capace di incantare in Italia ma anche in America. Lorella Boccia, la ballerina e conduttrice televisiva nata a Torre Annunziata, Napoli, nel 1991, è un concentrato di energia e semplicità in un fisico naturalmente sensuale.

Moglie del produttore tv Niccolò Presta, da cui ha avuto una bambina, Luce...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati