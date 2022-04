È da trent’anni un’ambasciatrice della musica italiana all’estero.

Nel 2006 a Los Angeles fu la prima donna italiana a vincere un Grammy Award come Miglior album pop latino per Escucha (Resta in ascolto). Nel corso della sua carriera ha duettato con le più grandi star del pop e del rock internazionale, come ricorda anche il docu-film Piacere di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati