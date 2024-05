«Trentacinque anni fa era impensabile trovare una donna dietro il bancone di un bar. Ti guardavano con diffidenza». Marina Milan, di El Cantinero Again American a Pinerolo in provincia di Torino, ricorda la fatica e l’impegno dei primi passi nel mondo della mixologia. Erano gli anni di Tom Cruise che da Top Gun era passato alle acrobazie con bottiglie e bicchieri nel film Cocktail. Era l’epoca dei barman. Oggi è tempo di barladies e Marina è addirittura una delle quattro Lady Drink 2024.

Ancora tu è il nome del cocktail con cui ha conquistato il premio nella categoria Pre Dinner. «Ancora tu – scherza – perché spero che il drink resti indimenticabile, come me che continuo ad avere la passione e la voglia per questo lavoro». Oggi Marina è un punto di riferimento nel settore. «Al mio primo concorso, il 24 ottobre di 30 anni fa – ricorda – ero la moglie di. Solo dopo aver vinto concorsi su concorsi hanno iniziato a rispettarmi».

Il valore

Da 27 anni Lady Drink è riservato alle donne che hanno scelto un lavoro ritenuto prettamente maschile, già solo per gli orari notturni. «In questo mondo – afferma Danilo Bellucci, inventore del premio – sensibilità e competenze delle donne sono inestimabili a differenza di quanto qualcuno ottusamente ancora pensi». «Il premio è nato – aggiunge – perché vedevo ragazze colte e sveglie lavorare da assistenti e mi chiedevo per quale assurdo motivo dovessero sempre sottostare ai colleghi uomini».

Oggi in Italia sono almeno 700 le professioniste del settore, impegnate negli alberghi o nei luoghi della movida. «Purtroppo – denuncia Bellucci – le donne anche in questo settore guadagnano meno dei colleghi». In genere un barman percepisce intorno ai 1.800 euro mensili se assunto tutto l’anno, 2mila se stagionale. La crescita anche qualitativa della presenza femminile è emersa chiaramente proprio durante il concorso che ha impegnato al Savoy Beach Hotel di Bibione, non lontano da Venezia, 57 barladies. Anche 12 straniere per l’International Lady Drink Competition conquistato dalla cubana Ana Carla Hernandez Borrego. «È stata una manifestazione che ha richiamato le più abili barladies a mostrare le loro idee – afferma Giorgio Fadda, presidente dell’International Bartenders Association – Con grande innovazione, nonostante si ammicchi a chi in questo campo ha fatto leggenda con storici cocktail».

Un mito del settore è Ada Coleman (mancata nel 1966), per 23 anni capo barista al Savoy di Londra. «Ada è la mia musa ispiratrice», afferma con grande rispetto Linda Cau, appena 25enne, barlady al Prestige di Reggio Emilia, vincitrice nella categoria Long Drink (con Easy Lover dedicato a Phil Collins). «Nella bar industry – racconta – adesso siamo più numerose e stiamo iniziando a conquistare spazio in modo assolutamente professionale». «Certo – ammette – è un lavoro che difficilmente si concilia con la famiglia. Ma non è impossibile». Però, permette anche di mettere su casa. «Ho iniziato nei bar a 20 anni per necessità. Pensavo a un impiego passeggero nella caffetteria, poi mi sono appassionata alla mixologia», racconta la terza Lady Drink 2024 (categoria After Drink), Tiziana Sata del T&G Cocktail Bar a Marsala. Il nome del cocktail, Labbra rosse, è un invito al rispetto delle donne.

Ovviamente non basta la passione e la volontà. Serve lo studio. «A Parma – aggiunge – mi sono specializzata nei cocktail criogenici, quelli cioè a bassissima temperatura. Poi, però, sono tornata in Sicilia dove valorizzo i prodotti locali come il Marsala, il Passito di Pantelleria, le altre nostre materie prime». Come a dire che quando dietro al bancone non c’è un barman ma una barlady, sotto la nube di vapore dei preparati con l’azoto liquido, non c’è solo spettacolo, ma anche sostanza.

La lista Iba

Un Cardinale nella lista ufficiale mondiale dei Contemporary Classics. Si chiama proprio così ed è romano il cocktail entrato ufficialmente nella lista 2024 dell’Iba, la maggiore associazione internazionale dei bartender. La sua storia è raccontata ampiamente in 101 Cocktail Iba 2024 (Edizioni Lswr, 442 pagine, 34,90 euro). La ricetta, inventata negli anni Cinquanta da Giovanni Raimondo, barman dell’Excelsior di via Veneto, si discosta dal più noto Negroni per l’utilizzo del vermut dry invece del rosso, avendo così sfumature aromatiche diverse e gusto più secco (40 ml di gin, 20 di vermut dry e 10 di bitter Campari). Il cardinale a cui si deve il nome era l’americano Francis Joseph Spellman, assidua presenza quando veniva a Roma dei locali alla moda.

Altra curiosità della Bibbia 2024 di Iba è la scomparsa dell’aggettivo “veneziano” per lo Spritz. Inventato nell’Ottocento a Venezia, è ormai universale, senza confini. Nel 2023 è stato il cocktail di origine italiana più consumato al mondo. Tra le altre novità dell’ultima lista ufficiale dei cocktail Iba, la clamorosa esclusione dall’Olimpo dei drink di alcuni mitici cocktail: Bacardi Cocktail, Godfather, Godmother, Screwdriver e Harvey Wallbanger. Entrano in classifica Caipiroska e Caipirissima come varianti della capostipite Caipirinha, e Puccini e Rossini vengono inseriti come varianti ufficiali del Bellini.

Pre dinner

Marina Milan

Ancora tu

Ingredienti:

5 cl Vodka

5 cl Vermouth bianco

2 cl Pesca

2 cl Elisir Bigorade

4 cl Amaretto

4 cl Prosecco extra dry

0,5 dl Fragrantia rosa

After dinner

Tiziana Sata

Labbra rosse

Ingredienti:

4,5 cl Kranebet

1 cl Liquore ai lamponi

1 cl Sciroppo di cannella

3 cl Succo di mela

del Trentino

3 Lamponi freschi

Velluto aromatizzato

alla nocciola, cacao

e vaniglia

Long drink

Linda Cau

Easy lover

Ingredienti:

4 cl Grappa di moscato

1 cl Vermouth bianco

1,5 Amaro Centoerbe

1 cl Fresh lime juice

0,5 cl Honey mix salato

4,5 cl Organics Ginger Beer

8 Foglie di menta

International

Ana Carla Hernandez Borrego

Aroma di donna

Ingredienti:

0,5 cl Campari

2 cl Liquore di Mandarino

3 cl Vermouth Blanco Dulce

4,5 cl Ron Selección

170 g Ghiaccio

Scorza d’agrumi