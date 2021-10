Antonella Centra: «Da Gucci il primo bilancio di genere, primo passo verso la parità.

Le aziende avranno un ruolo fondamentale nella sfida alla transizione verde. Il che implica avere però anche grandi responsabilità, in positivo e in negativo. In vista del G20 si è parlato spesso della necessità di agire, condividendo piani al 2030. Ma non possiamo perdere altro tempo, dobbiamo avere il coraggio di prendere ora decisioni concrete. Un invito ad agire che abbiamo lanciato proprio in questi giorni, alla vigilia del Summit G20,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati