Fitness, metti un tubo galleggiante in acqua: l'allenamento è da campioni

Molto più di un semplice gioco per bambini. Il tubo in schiuma galleggiante, complice l’allenamento della Nazionale di calcio campione d’Europa immortalato anche su Instagram, sta diventando uno strumento di remise en forme molto in voga per l’estate. Leggero, economico, poco ingombrante, adatto al mare, al lago o alla piscina: l’ultima tendenza è utilizzare più di un tubo in contemporanea, per una maggiore gamma di esercizi tonificanti o...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati