Cardio o soft, a ciascuno il suo fitness. Come conquistare tonicità e benessere con pochi esercizi

A ciascuno il proprio allenamento. Quando si tratta di forma fisica e silhouette non si può generalizzare: affidarsi a discipline non adatte alla propria corporatura o al proprio grado di allenamento può risultare controproducente, e creare danni anziché benefici. Ecco perché prima di scegliere il percorso più idoneo per prendersi cura di sé, a livello non solo muscolare ma anche psicoemotivo, è bene avere chiaro l’obiettivo che si vuole...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati