Fitness, combattere la cellulite nell'acqua camminando o di corsa

Avete presente la classica “camminata della salute” che si fa al mare, passeggiando con il livello dell’acqua che arriva sotto l’ombelico? Bene, sappiate che questa semplice attività è una forma di fitness a tutti gli effetti, si chiama acquawalking ed è un toccasana contro la cellulite, anche se siete in dolce attesa. Camminare in acqua a bassa profondità può essere praticato al mare ma anche in piscina, da soli o in compagnia, e riattiva la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati