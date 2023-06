In casa il condizionatore non c’è? Poco male, perché, si sa, d’estate l’abitazione perde ogni appeal e ogni scusa (e ogni momento) è buona per passare un’intera giornata in spiaggia.

APPROFONDIMENTI MODA Borsa di paglia per l'estate 2023

Ma per farlo come si deve e per essere preparate a ogni evenienza occorre attrezzarsi nel modo giusto e con abiti e accessori appropriati. Per prima cosa, ovviamente, bisogna considerare il costume. Il consiglio è scegliere un modello in cui ci si senta a proprio agio e di acquistarne di nuovi quando si è già un pochino abbronzate, perché a inizio estate quel pallore diffuso e vagamente ingrigito, gentile souvenir dell’inverno, mortificherà qualsiasi beachwear. E non farà sentire quasi nessuna a posto col suo corpo dentro quei camerini spesso piuttosto claustrofobici.

LA COMPOSIZIONE

Calzedonia, ad esempio, propone la linea Indonesia, che è pensata per permettere a ogni donna di scegliere e comporre il bikini ideale, adatto a ogni gusto e silhouette. Gli slip sono double face in modo da poter creare delle combinazioni nuove e, soprattutto, i top sfoggiano l’innovazione delle soft cups, ovvero coppe morbidissime, ma che, allo stesso tempo, avvolgono e sostengono al meglio il seno.(46 euro)

A questo punto, diventa importantissimo il copricostume, perché deve essere un capo da poter indossare la mattina, ma anche la sera, per un aperitivo al tramonto o per una cena last minute a quel ristorante che ha i tavolini quasi dentro l’acqua. E, magari, veloce e pratico da mettere, anche per una rapida puntatina al bar durante la giornata o nelle ore più calde. Quindi, sarebbe una buona idea giocarsi tutto su un caftano. Ne esistono di tutti i tipi: traforati, a stampa, candidi o nei colori dell’estate o ricamati. Quelli più affascinanti sono i modelli lunghi: fanno decisamente più scena e vestono meglio. Inoltre, possono essere anche un ottimo jolly da indossare quando si ricevono ospiti in casa per una fresca cena estiva o per qualche chiacchiera spensierata post cibo.

Quello di Ermanno Scervino è un gilet lungo, quindi particolarmente duttile, perché può abbinarsi anche a short, a jeans o a pantaloni ampi. E in valigia pesa davvero nulla e non occupa spazio, dettaglio non trascurabile quando il tetris del bagaglio è davvero un rompicapo (565 euro)

COMFORT

Le scarpe sono un accessorio fondamentale. Va bene che sulla sabbia è bello stare a piedi scalzi, ma sono necessarie per deambulare fino al chioschetto di fiducia o per passare dal fuoco del giorno alla dolcezza del tramonto senza transitare per casa. Le ciabattine di gomma possono essere comode e pratiche, ma, insomma, non sono propriamente la quintessenza dello chic. E i tacchi, no, meglio dimenticarli nella scarpiera, per evitare camminate ai limiti del ridicolo e di impantanarsi nell’arenile. La soluzione è un sandalo confortevole, ma con quel qualcosa in più. Per esempio le borchie. Il modello di Valentino Garavani è un infradito ed è proprio in gomma( 550 euro), ma ha quel laccetto che sale sul polpaccio che rende tutto estremamente diverso, unito al colore fucsia che sta perfetto con l’abbronzatura.

Dopo una giornata di mare i capelli, pur con tutta la più buona volontà, sono abbastanza indomabili: pieghe strane, consistenze stropicciate e un po’ troppa ribellione o untuosità varie dovute allo spray che protegge da sole e salsedine, ma che impiastriccia anche. Per avere in ogni caso un aspetto impeccabile o giù di lì una buona soluzione può essere utilizzare qualche fermaglio particolare (non il mollettone, eh!) o una fascia. (Modello di Zara. 9,95 euro)

Ricordarsi, quindi, di metterne anche qualcuno di scorta in borsa. Quest’ultima è da scegliere di paglia, non troppo ampia, in modo che non sia inappropriata nemmeno di sera. È un vero passepartout, sempre e comunque, anche in città.

Quella di Prada ha stampato il logo, è traforata e si porta a mano. E, dentro, in vista di una giornata e, poi, di una serata al mare, meglio inserire, oltre a occhiale da sole e telo, anche una di quelle tinte che si possono stendere sia su labbra che su guance. Con un tocco veloce si acquisterà una luce tutta nuova. (Prezzo: 1.200 euro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA