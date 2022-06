Quanto costa essere donna, cresce la ribellione di giovani e mamme ai troppi sacrifici: «Non ce la facciamo»

Ce la fai, vero? Sei una donna. Sai badare a un hamburger in padella, alla chat di scuola, ai colleghi in riunione e al problema di algebra. Tutto insieme, come fossi un software. Multitasking, appunto, quella fregatura lì. Sei una mamma in carriera, ma al tempo stesso devota. Sei affidabile e instancabile, il sacrificio ti dona. Chi meglio di te? E allora pensaci tu, a tutto. Continua a pensarci tu, a correre per gli altri, con lo scatto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati