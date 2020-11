50 anni di divorzio: da Luisa Benassi all'ex ministro Grillo ecco le "coppie scoppiate" simbolo

IL PIU' COSTOSO

È il divorzio più costoso della storia: Mackenzie Bezos, ex moglie del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è ora una delle donne più ricche al mondo. Dopo i tradimenti e il dolore, lei ha concesso all’ex marito tutti i suoi interessi nel «Washington Post» e in Blue Origin, oltre al 75% delle azioni che erano condivise in Amazon. Alla donna è andato il 25% dei titoli, ovvero il 4% di Amazon: una quota da 36 miliardi di dollari.

IL PRIMO IN ITALIA

Ma è Luisa Giorgia Benassi è la prima donna divorziata d’Italia. Era il 29 dicembre del 1970, Luisa aveva 25 anni e un figlio di 7: il tribunale di Modena applicava per la prima volta la legge 898. Modenese, ha raccontato di quanto sia stato difficile fare quella scelta: «Mi consideravano una donnaccia». Luisa (nel riquadro della foto Ansa dell’epoca, accanto a una coppia di sposi che vota al referendum) si è poi risposata.

SENTENZA STORICA

Una sentenza rivoluzionaria quella emessa il 10 maggio 2017 dalla Cassazione sul divorzioGrilli-Lowenstein. L’ex ministro dell’Economia non doveva più pagare l’assegno di mantenimento all’imprenditrice Lisa Lowenstein. I supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale l’ex moglie reclamava l’assegno di mantenimento: Grilli non aveva più lo stesso tenore di vita di prima.

